Россия ответит на плевки Азербайджана весной 2026 года
Россия после окончания СВО даст ответ на конфронтационную политику по выдавливанию себя из Закавказья, которую проводит президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Об этом российский политолог Павел Данилин заявил в интервью армянскому журналисту Нверу Мнацаканяну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы не можем сейчас отвлекаться на Азербайджан в любом контексте. Это не в наших интересах. Алиев прекрасно понимает это и пользуется этим фактором. Но СВО закончится, скорее всего, в следующем году. И тогда, как говорится, «весна придет и кое-что всплывет». Мы припомним те действия, которые предпринимал Баку по отношению к нашим согражданам, компаниям, НПО, журналистам, экономическим и геополитическим интересам. Мы же не одни в Каспийском регионе живем. Есть еще и Иран, которому Азербайджан, как и нам, плюет в лицо последние полгода с настойчивостью, достойной лучшего применения», – сказал Данилин.
Он обратил внимание на то, что Азербайджан и Казахстан отказались проводить совместные учения с Россией и Ираном в Каспийском море и проводят их на двоих.
При этом Алиев с объявил, что российско-иранские учения направлены против Азербайджана.
«При таких конфронтационных позициях, может быть, Азербайджан и окажется прав рано или поздно. Учения действительно станут против него направлены. Если ты долго плюешь в лицо своему противнику, можно ожидать, что когда-нибудь он тебе даст в морду», – подчеркнул эксперт.
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