Россия ответит на плевки Азербайджана весной 2026 года

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия после окончания СВО даст ответ на конфронтационную политику по выдавливанию себя из Закавказья, которую проводит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом российский политолог Павел Данилин заявил в интервью армянскому журналисту Нверу Мнацаканяну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы не можем сейчас отвлекаться на Азербайджан в любом контексте. Это не в наших интересах. Алиев прекрасно понимает это и пользуется этим фактором. Но СВО закончится, скорее всего, в следующем году. И тогда, как говорится, «весна придет и кое-что всплывет». Мы припомним те действия, которые предпринимал Баку по отношению к нашим согражданам, компаниям, НПО, журналистам, экономическим и геополитическим интересам. Мы же не одни в Каспийском регионе живем. Есть еще и Иран, которому Азербайджан, как и нам, плюет в лицо последние полгода с настойчивостью, достойной лучшего применения», – сказал Данилин.

Он обратил внимание на то, что Азербайджан и Казахстан отказались проводить совместные учения с Россией и Ираном в Каспийском море и проводят их на двоих.

При этом Алиев с объявил, что российско-иранские учения направлены против Азербайджана.