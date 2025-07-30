Россия ответит на плевки Азербайджана весной 2026 года

Елена Острякова.  
30.07.2025 13:25
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Дзен, Россия


Россия после окончания СВО даст ответ на конфронтационную политику по выдавливанию себя из Закавказья, которую проводит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом российский политолог Павел Данилин заявил в интервью армянскому журналисту Нверу Мнацаканяну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия после окончания СВО даст ответ на конфронтационную политику по выдавливанию себя из Закавказья,...

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«Мы не можем сейчас отвлекаться на Азербайджан в любом контексте. Это не в наших интересах. Алиев прекрасно понимает это и пользуется этим фактором. Но СВО закончится, скорее всего, в следующем году. И тогда, как говорится, «весна придет и кое-что всплывет». Мы припомним те действия, которые предпринимал Баку по отношению к нашим согражданам, компаниям, НПО, журналистам, экономическим и геополитическим интересам. Мы же не одни в Каспийском регионе живем. Есть еще и Иран, которому Азербайджан, как и нам, плюет в лицо последние полгода с настойчивостью, достойной лучшего применения», – сказал Данилин.

Он обратил внимание на то, что Азербайджан и Казахстан отказались проводить совместные учения с Россией и Ираном в Каспийском море и проводят их на двоих.

При этом Алиев с объявил, что российско-иранские учения направлены против Азербайджана.

«При таких конфронтационных позициях, может быть, Азербайджан и окажется прав рано или поздно. Учения действительно станут против него направлены. Если ты долго плюешь в лицо своему противнику, можно ожидать, что когда-нибудь он тебе даст в морду», – подчеркнул эксперт.

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