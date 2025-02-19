Россия должна стать членом новой архитектуры безопасности – полковник Вилкерсон
Украине нужно провести президентские выборы, но нынешний глава государства Владимир Зеленский отчаянно сопротивляется. Он – не в себе и, вероятно, находится под влиянием британского правительства.
Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил экс-начальник штаба госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия должна стать членом этой архитектуры европейской безопасности. Как вы думаете, есть ли сейчас кто-нибудь из этих лидеров, кроме, возможно, Орбана, и, возможно, Кэлена [Джорджеску] в Румынии, если ему удастся быть избранным, и, возможно, в Словакии, я не знаю. Но как вы думаете, кто-нибудь из них выступит за включение России в новую европейскую архитектуру безопасности? Нет, они будут ссориться и драться. «Мы должны ненавидеть Россию», – скажут они в Берлине. Я так не считаю. У этого нет хороших перспектив на будущее…
У НАТО нет будущего. И причина этого проста и понятна. Нет никакой угрозы, кроме нас самих – это одна из причин, почему ситуация на Украине такая нелепая, и почему Дэвид Петреус и множество других американских военных профессионалов в форме и со звездами на погонах были идиотами последние 3−4 года, рассуждая о том, как важна Украина для обороны Европы и так далее. Это чушь. Украина не важна для обороны Европы. Путин не собирается никуда идти. Путин сделал то, что сделал, потому что мы его вынудили, мы использовали это, чтобы ослабить Россию, как мы жестоко ослабили Украину», – заявил Вилкерсон.
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