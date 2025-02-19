Украине нужно провести президентские выборы, но нынешний глава государства Владимир Зеленский отчаянно сопротивляется. Он – не в себе и, вероятно, находится под влиянием британского правительства.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил экс-начальник штаба госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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