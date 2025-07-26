России пора устроить железнодорожный коллапс на Украине
Несмотря на организованный ВСУ коллапс с авиасообщением в России, Москва не переходит к зеркальным действиям.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Люди, видя, что происходит с авиацией, решают, что на юг лучше проехать поездом. И начинается переключение потоков. То есть люди пытаются покупать билеты, бронировать на поезда. И не зависеть от ненадежных аэропортов, выезжать с вокзалов.
И тут наносится удар беспилотниками по инфраструктуре электроснабжения контактных сетей. Начинают останавливаться поезда, более ста составов за один день. И это явно совершенно по замыслу украинских планировщиков, чтобы часть населения перешла на поезда, и немедленно наносится удар по железной дороге», – сказал Ширяев.
Он подчеркнул, что так и проводятся операции по блокировке вражеской логистике, но Россия отчего-то к ним не прибегает.
«Примерно так должна выглядеть гипотетическая операция по блокированию или бомбежке мостов через Днепр. Не надо бомбить все мосты одновременно, а по очереди, один за другим, и все потоки машин, которые идут через мосты, начнут переходить на соседние мосты. Возникнет транспортный коллапс. Но для того, чтобы это происходило, необходимо продолжать вот эти налеты. То есть, должна быть длинная такая кампания. А российское командование один раз поразило локомотив. То есть вроде как попробовали: а мы так можем? Можем. И все. И дальше что-то переключились на другие цели.
И все бомбежки российской армии никак с железной дорогой не связаны. То есть, я не вижу спланированной кампании со стороны России. Со стороны Украины – очень спланированная кампания, и они очень последовательно ее выдерживают. Российское командование демонстрирует некое хаотичное применение средств дальнего поражения, не сосредоточенное на какой-то одной задаче», – добавил эксперт.
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