России пора устроить железнодорожный коллапс на Украине

Несмотря на организованный ВСУ коллапс с авиасообщением в России, Москва не переходит к зеркальным действиям.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди, видя, что происходит с авиацией, решают, что на юг лучше проехать поездом. И начинается переключение потоков. То есть люди пытаются покупать билеты, бронировать на поезда. И не зависеть от ненадежных аэропортов, выезжать с вокзалов. И тут наносится удар беспилотниками по инфраструктуре электроснабжения контактных сетей. Начинают останавливаться поезда, более ста составов за один день. И это явно совершенно по замыслу украинских планировщиков, чтобы часть населения перешла на поезда, и немедленно наносится удар по железной дороге», – сказал Ширяев.

Он подчеркнул, что так и проводятся операции по блокировке вражеской логистике, но Россия отчего-то к ним не прибегает.