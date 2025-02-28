России нужна трехмиллионная армия и новое оружие – полковник Баранец

Независимо от того, как завершится СВО, России нужно увеличивать численность армии до трех миллионов, срок службы – до двух лет, а также постоянно модернизировать вооружение.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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