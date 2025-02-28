России нужна трехмиллионная армия и новое оружие – полковник Баранец

Анатолий Лапин.  
28.02.2025 12:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Независимо от того, как завершится СВО, России нужно увеличивать численность армии до трех миллионов, срок службы – до двух лет, а также постоянно модернизировать вооружение.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Независимо от того, как завершится СВО, России нужно увеличивать численность армии до трех миллионов,...

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«Я не успокоюсь, пока наша армия не станет трехмиллионной, потому что нам не хватает людей. И второе, это, конечно, надо услышать плач командиров, которые сотнями плачут о том, что мы получаем людей, мальчиков на 365 дней из-под мамкиной юбки. Этот разговор о 12 месяцах подготовки солдата надо закончить. Хотя бы для начала сделать, раз уж вы боитесь какого-то народного негодования, полтора года, а там вообще-то лучше вернуться к двухгодичному образованию, чтобы это было службой по призыву

Специальная военная операция показала нам, чего мы стоим. Показали, где мы абсолютно были не готовы. И, конечно, надо думать о том оружии, которое, возможно, понадобится на поле боя через 5, через 6, через 10 или через 20 лет. Чтобы потом не чесали репу и говорили: «Ё-моё, посмотрите, сколько беспилотников, блин, а мы думали, что это детская игрушка». Надо делать выводы из этого, надо думать об армии будущего», – заявил Баранец.

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