Результат битвы маркетплейсов и банков – Китаю придётся подвинуться, но цены могут вырасти
Результатом экономической «битвы года» маркетплейсов и крупнейших российских банков, которые развивают свои экосистемы, станет прекращение экспансии китайского импорта и возрождение российских брендов.
На продукцию Китая приходится 85% товаров, реализуемых через-интернет платформы. При этом маркетплейсы нередко брали доплаты с русских производителей ради китайцев. Эксперты назвали это «налогом на гражданство РФ».
Через специальную платформу китайцы получали доступ к рынку с мизерной комиссией 5%. Русские же продавцы и производители платили десятки раз больше. В результате больше 20 брендов одежды и обуви закрылись в этом году в России, по данным газеты «Ведомости».
Когда маркетплейсы вступили в битву с банками, это привлекло внимание государства к деятельности обеих конкурирующих сторон.
В результате будет усилен таможенный контроль, а «серые схемы» импорта будут пресекаться.
Газета «Коммерсант» не исключает, что для рядовых покупателей на первых порах это обернется ростом цен и увеличением сроков доставки.
Однако при этом заметно снизится доля контрафакта, 40% которого реализовывалось через маркетплейсы. Напомним, что контрафакт — это незаконное использование чужого товарного знака или объекта интеллектуальной собственности. Контрафактной может быть даже высококачественная продукция, если она использует чужой бренд без разрешения.
