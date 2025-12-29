Результат битвы маркетплейсов и банков – Китаю придётся подвинуться, но цены могут вырасти

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Результатом экономической «битвы года» маркетплейсов и крупнейших российских банков, которые развивают свои экосистемы, станет прекращение экспансии китайского импорта и возрождение российских брендов.

На продукцию Китая приходится 85% товаров, реализуемых через-интернет платформы. При этом маркетплейсы нередко брали доплаты с русских производителей ради китайцев. Эксперты назвали это «налогом на гражданство РФ».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Через специальную платформу китайцы получали доступ к рынку с мизерной комиссией 5%. Русские же продавцы и производители платили десятки раз больше. В результате больше 20 брендов одежды и обуви закрылись в этом году в России, по данным газеты «Ведомости».

Когда маркетплейсы вступили в битву с банками, это привлекло внимание государства к деятельности обеих конкурирующих сторон.

В результате будет усилен таможенный контроль, а «серые схемы» импорта будут пресекаться.

Газета «Коммерсант» не исключает, что для рядовых покупателей на первых порах это обернется ростом цен и увеличением сроков доставки.

Однако при этом заметно снизится доля контрафакта, 40% которого реализовывалось через маркетплейсы. Напомним, что контрафакт — это незаконное использование чужого товарного знака или объекта интеллектуальной собственности. Контрафактной может быть даже высококачественная продукция, если она использует чужой бренд без разрешения.