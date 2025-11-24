Банки схлестнулись с маркетплейсами по всей России кроме Донбасса

Елена Острякова.  
24.11.2025 12:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 376
 
Авторская колонка, Дзен, Донбасс, Россия, Финансы, Экономика


«Московское общество защиты потребителей» обратилось в Генпрокуратуру с жалобой на Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк, которые  в своих приложениях создали полноценные торговые площадки и запрещают расплачиваться картами «Мир» других банков.

«При этом на таких «банковских» торговых площадках игнорируется действующее законодательство и установленные им права потребителей. Так, покупатели прямо принуждаются к оплате товаров и услуг картой только одного банка, а возможность оплаты с помощью карт «Мир» иных российских банков, гарантированная законом, либо полностью отсутствует, либо крайне затруднена», – отмечается в письме.

Ранее Главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки и бонусные программы для покупателей. По мнению банков, скидки маркетплейсов  искажают цены и мешают другим участникам рынка работать на равных.

«Московское общество защиты потребителей» обратилось в Генпрокуратуру с жалобой на Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк,...

По оценке главы Сбера Германа Грефа, маркетплейсы недоплатили налогов в России на 1,5 трлн рублей. А глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсах должна оставаться неизменной вне зависимости от способа оплаты.

Маркетплейсы парируют тем, что у банков тоже есть программы лояльности: кэшбэки, бонусы, – которые ничем не отличаются от банковских механизмов. Но скидки маркетплейсов  стимулируют покупателей переводить деньги со счетов крупных банков, и те не хотят терять деньги и клиентов, поэтому и требуют такие скидки запретить.

«И «Альфа», и Т-банк более 20 лет пытались догнать «Сбер» по клиентской базе, и у них не получилось. За это, конечно, надо наказать Ozon и WB. Маркетплейсы научились убирать посредников из цепочек поставок товаров. Поэтому товары на маркетплейсах дешевле. Людям важны низкие цены на товары», – возмущается основательница Wildberries Татьяна Ким.

Депутаты Госдумы выступили на стороне маркетплейсов против банков.

«Понятно, что у банков есть свои коммерческие интересы. Но главнее все-таки интересы граждан — тем более, инициатива появилась накануне новогодних праздников», — подчеркнул заявил депутат Ярослав Нилов.

Член «Справедливой России» Яна Лантратова добавила, что жертвой этой «войны» станут самые незащищенные слои населения, предложение банков антирыночно и социально опасно.

«Битва гигантов» никак не затрагивает новые регионы России.

«На сегодня в Донбассе нет российских маркетплейсов, нет никаких «Пятерочек» и «Магнитов», нет нормальной банковской системы, не зашла ни одна крупная сеть АЗС и много чего еще. То есть, Донбасс продолжает находиться в абсолютно серой зоне, и жителям, по большому счету, уже все равно, кто будет заходить и возрождать эти предприятия», – заявил экс-глава Народного Совета ДНР Андрей Пургин.

Метки: , , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить