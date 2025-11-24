Банки схлестнулись с маркетплейсами по всей России кроме Донбасса

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Московское общество защиты потребителей» обратилось в Генпрокуратуру с жалобой на Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк, которые в своих приложениях создали полноценные торговые площадки и запрещают расплачиваться картами «Мир» других банков.

«При этом на таких «банковских» торговых площадках игнорируется действующее законодательство и установленные им права потребителей. Так, покупатели прямо принуждаются к оплате товаров и услуг картой только одного банка, а возможность оплаты с помощью карт «Мир» иных российских банков, гарантированная законом, либо полностью отсутствует, либо крайне затруднена», – отмечается в письме.

Ранее Главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки и бонусные программы для покупателей. По мнению банков, скидки маркетплейсов искажают цены и мешают другим участникам рынка работать на равных.

По оценке главы Сбера Германа Грефа, маркетплейсы недоплатили налогов в России на 1,5 трлн рублей. А глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсах должна оставаться неизменной вне зависимости от способа оплаты.

Маркетплейсы парируют тем, что у банков тоже есть программы лояльности: кэшбэки, бонусы, – которые ничем не отличаются от банковских механизмов. Но скидки маркетплейсов стимулируют покупателей переводить деньги со счетов крупных банков, и те не хотят терять деньги и клиентов, поэтому и требуют такие скидки запретить.

«И «Альфа», и Т-банк более 20 лет пытались догнать «Сбер» по клиентской базе, и у них не получилось. За это, конечно, надо наказать Ozon и WB. Маркетплейсы научились убирать посредников из цепочек поставок товаров. Поэтому товары на маркетплейсах дешевле. Людям важны низкие цены на товары», – возмущается основательница Wildberries Татьяна Ким.

Депутаты Госдумы выступили на стороне маркетплейсов против банков.

«Понятно, что у банков есть свои коммерческие интересы. Но главнее все-таки интересы граждан — тем более, инициатива появилась накануне новогодних праздников», — подчеркнул заявил депутат Ярослав Нилов.

Член «Справедливой России» Яна Лантратова добавила, что жертвой этой «войны» станут самые незащищенные слои населения, предложение банков антирыночно и социально опасно.

«Битва гигантов» никак не затрагивает новые регионы России.