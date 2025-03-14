Разнести Киев, если Украина нарушит будущее перемирие – Баранец

Анатолий Лапин.  
14.03.2025 13:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, США, Украина


Россия должна поставить одним из условий перемирия возможность жесткого ответа по нарушившей его стороне. Расписаться под этим должны США как гаранты такого перемирия.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна поставить одним из условий перемирия возможность жесткого ответа по нарушившей его стороне....

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«Мы должны сейчас, я думаю, выдвинуть встречные условия. Не менее жесткие, которые бы заставили американцев чесать репу. Я бы хотел, чтобы Кремль поставил условия, чтобы американская сторона расписалась. А после этого, чтобы там были такие вот слова: «В том случае, если хотя бы один снаряд или одна ракета с сопредельной стороны прилетели на российскую территорию, Россия оставляет за собой право нанести массированный удар по Киеву, сравняв его со щебнем».

Да, жалко, конечно, красивый город. Внимание, мы оставляем за собой право нанести ракетно-бомбовые удары по странам, которые поставляют оружие после наших договоренностей, на Украину, будь то Варшава, Румыния и так далее. И тоже распишитесь, пожалуйста, чтобы мы перед всем миром потом показали листочек с подписью американской стороны.

Вот здесь они брали на себя обязательство ни одного выстрела, ни одного снаряда, ни одной бомбы. Вот мне кажется, сейчас пришла пора ответных жестких действий. Мы должны загонять американцев, украинцев в угол, который нам выгоден. Дорога продолжается, споры продолжаются. Никто пусть не думает, что все, сейчас Путин встанет на колени, распишется, примет. Хренушки. Большая розовая дуля американцам», – заявил Баранец.

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