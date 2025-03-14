Разнести Киев, если Украина нарушит будущее перемирие – Баранец

Россия должна поставить одним из условий перемирия возможность жесткого ответа по нарушившей его стороне. Расписаться под этим должны США как гаранты такого перемирия.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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