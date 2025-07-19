«Ракеты JASSM для Украины – это эскалация без результата» – эксперт

Даже если американцы решатся передать Киеву ракеты JASSM, ситуация на земле не изменится, однако поднимется уровень эскалации.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все СМИ сразу начали предлагать версии, что может сделать администрация Трампа. Могут отменить ограничения на применение «Атакамс». Сейчас 190, а разрешат на 300 км вглубь России. При этом говорят, их осталось 18 штук – много ты с ними добьёшься? Значит, надо продавать гораздо больше, значит надо втягиваться в это вооружённое противостояние, прямо в настоящую войну с Россией.

А вот ракеты JASSM, они намного более современные, постоянно модернизируются. И первой партии подошёл срок списания, им больше 20 лет нельзя на складе лежать, надо распиливать. Во всём мире принято, что если есть возможность на полигонах или в войне потратить такое оружие, это очень хороший вариант. Отсюда всё и течёт. Говорят, целая партия этих крылатых ракет скопились, сейчас их дадут Украине, чтобы в Россию отстрелять. 370 км это прилично», – сказал Ширяев.