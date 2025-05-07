«Путин мастерски манипулирует Трампом», – в США продолжают нагнетать

Елена Острякова.  
07.05.2025 20:14
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Русофобия, Украина


Президент РФ Владимир Путин «снова и снова обманывает США в том, что касается Украины, заставляя думать, что он заинтересован в прекращении огня».

Об этом бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, а ныне ярый критик действующего президента заявил в интервью  политологу Биллу Кристолу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин «снова и снова обманывает США в том, что касается Украины,...

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«Как показал Владимир Путин, он все еще мастерски манипулирует Трампом. Си Цзиньпин пока  не сделал свой ход, но мы можем скоро это увидеть, учитывая возможность тарифной войны между США и Китаем. Есть много других игроков, которые видят хаос внутри администрации. Это повышает вероятность того, что они сделают что-то, чего мы даже не заметим, не говоря о том, чтобы отреагировать», – сказал Болтон.

Он надеется, что все изменится «после Трампа».

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