Прорыва в отношениях с США пока не произошло – российский посол

США при предыдущих администрациях утратили доверие России.

Об этом в эфире британского телеканала Sky news заявил посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается новой американской администрации, то у нас не все так просто. Мы потеряли доверие к предыдущим администрациям со времен Обамы. Между нашими странами ничего не было, и то, что я вижу сейчас, это всего лишь первые шаги, которые предпринимает администрация, первые встречи, которые состоялись. Но я бы не стал преувеличивать, потому что это процесс восстановления доверия, который необходим для двух стран, двух больших стран, которые, конечно, занимаются политикой, и это первый шаг, и он должен быть сделан. Должно произойти что-то более важное, но пока этого нет», – заявил Келин.

Посол отметил, что Россия готова продолжать контакты и обсуждать возможность завершения конфликта на Украине.