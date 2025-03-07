Прорыва в отношениях с США пока не произошло – российский посол
США при предыдущих администрациях утратили доверие России.
Об этом в эфире британского телеканала Sky news заявил посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается новой американской администрации, то у нас не все так просто. Мы потеряли доверие к предыдущим администрациям со времен Обамы. Между нашими странами ничего не было, и то, что я вижу сейчас, это всего лишь первые шаги, которые предпринимает администрация, первые встречи, которые состоялись. Но я бы не стал преувеличивать, потому что это процесс восстановления доверия, который необходим для двух стран, двух больших стран, которые, конечно, занимаются политикой, и это первый шаг, и он должен быть сделан. Должно произойти что-то более важное, но пока этого нет», – заявил Келин.
Посол отметил, что Россия готова продолжать контакты и обсуждать возможность завершения конфликта на Украине.
«Мы будем готовы вести переговоры и обсуждать это. У нас есть своя позиция. Наша позиция хорошо известна. Если мы сможем заключить сделку, если мы сможем договориться о мирном урегулировании, но не на один день и не полагаться на это. Нам нужен очень серьезный подход к этому, и очень серьезное соглашение по всем этим вопросам. И в первую очередь по безопасности в Европе», – резюмировал дипломат.
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