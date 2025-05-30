Президент Хорватии приземлил еврождунов: «В ЕС больше никого не возьмут, ну разве что Черногорию»

Алексей Топоров.  
30.05.2025 16:22
  (Мск) , Белград
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Балканы, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Хорватия


Президент Хорватии Зоран Миланович, выступая на лекции для студентов в Университете Севера в Копривнице, заявил, что ЕС будет обещать, но не брать новых членов.

Также он сказал, что именно европейская политика спровоцировала войну Украины с Россией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Хорватии Зоран Миланович, выступая на лекции для студентов в Университете Севера в Копривнице,...

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Миланович рассказал студентам, что больше ни одна страна не присоединится к Европейскому союзу, за исключением, возможно, Черногории, которая нужна Брюсселю в силу своего географического положения.

«Эти государства кормят ложными обещаниями сделать их членами ЕС, чтобы добиться некоторых уступок от них. От других ждут подчинения внешней политики европейским интересам, а это противостояние с Москвой. Так это делается с Грузией, которая благодаря своему географическому положению демонстрирует высокие темпы экономического роста», –  отметил хорватский президент.

Войну на Украине Миланович назвал «войной на истощение», а не позиционной войной, как Первая мировая война.

«Возможно, этой войны можно было бы избежать, если бы претенциозность европейского образа мышления не провозгласила тезис о том, что каждая страна имеет право решать, в какой военный союз или объединение ей вступать, тем самым вынудив Украину резко отказаться от сотрудничества с Россией», — заявил Миланович.

Он добавил, что не было принято во внимание то, как отреагирует Россия, когда западные державы приблизятся к ее границам.

Говоря о статье 5 Устава НАТО, основанного на принципе «один за всех, и все за одного», Миланович отметил, что «это не абсолютная гарантия, но вопрос доброй воли, и Хорватия действовала добросовестно с самого начала».

«Наша армия была в Польше и Литве, потому что они нервничают из-за русских», – отметил хорватский президент, добавив, что Хорватия будет действовать солидарно в рамках военного альянса, но до определенного предела.

Президент Хорватии Зоран Миланович является представителем лево-центристских сил, чьи высказывания нередко идут вразрез с политикой право-центристского и реваншистского правительства страны, имеющего также большинство в хорватском Саборе.

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