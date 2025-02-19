«Потеряли ориентиры»: Москва и Вашингтон застали европейцев врасплох

Олег Кравцов.  
19.02.2025 13:34
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


Опираясь на на европейских союзников, глава киевского режима Владимир Зеленский может проигнорировать договоренности о мире между Россией и США.

Такое мнение высказывает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Опираясь на на европейских союзников, глава киевского режима Владимир Зеленский может проигнорировать договоренности о...

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«Зеленский, конечно, осложняющий фактор, есть много причин, по которым он станет тормозить достижение любой договоренности. Возможно, будут попытки украинской стороны вообще игнорировать российско-американские договоренности и опираться на поддержку европейских союзников США, но тут возникает вопрос, могут ли они полностью заменить Штаты в качестве главного донора военной и экономической помощи Киеву», – сказал Кортунов «Известиям»

При этом  французский политолог, президент Института истории франко-российских связей Эммануэль Леруа обращает внимание, что для ЕС стало крайне болезненным отсутствие их представителя на российско-американской встрече в Саудовской Аравии.

«Европа очень чувствительна к этому вопросу, потому что с 2022 года европейские лидеры полностью поддерживали войну, которую Байден хотел развязать против России. И с этой точки зрения сейчас их застали врасплох, они потеряли все свои ориентиры и не понимают новой политики, которая проводится. Что бы ни думали о Трампе, я полагаю, мы можем признать, что он искренне стремится к миру любой ценой. Большинство европейцев хотят продолжать конфликт. Именно поэтому мы наблюдаем такой политический крах Европейского союза, какого не было с момента его создания», – говорит Леруа.

Правда, Кортунов  считает, что на каком-то этапе не получится обойтись без участия европейцев в завершение конфликта.

«Соответственно, его урегулирование предполагает не только достижение мирного соглашения с Киевом, но и договоренность хотя бы об основных контурах новой системы европейской безопасности», – добавил эксперт.

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