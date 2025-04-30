После встречи Путина и Лукашенко в Белоруссии запустят производство дальних БПЛА

Катя Добрина.  
30.04.2025 16:48
  (Мск) , Симферополь
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Авиация, Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Белоруссия будет производить беспилотники на совместном с Россией авиационном заводе.

Об этом, комментируя итоги встречи в Волгограде президентов РФ и Белоруссии, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» председатель совета национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия будет производить беспилотники на совместном с Россией авиационном заводе. Об этом, комментируя итоги...

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«Это был форум Союзного государства, и там присутствовал не только президент Лукашенко – там были сенаторы, депутаты, общественные деятели. Достаточно представительная делегация была как от белорусской стороны, так и от нас. Обсуждались вопросы патриотического воспитания, сохранения исторической памяти, чем, на мой взгляд, мы неплохо занимаемся в Крыму.

Было принято решение создать в рамках парламентской ассамблеи Союзного государства отдельную комиссию по сохранению исторической памяти, что очень важно для наших двух стран.

Если брать практическую часть, то мы будем с Белоруссией создавать совместный авиастроительный завод. Насколько я понимаю, он будет находиться в Белоруссии и использовать определённые белорусские наработки и ресурсы. Причём вопрос стоял по отдельной секции беспилотников на дальние расстояния свыше 1 тыс км и даже до 3 тыс км, и о строительстве самолётов как таковых», – подчеркнул он.

По словам эксперта, беспилотники самолетного типа сконструированы с учетом опыта, полученного в ходе СВО. 

«На мой взгляд, для Белоруссии это очень интересно. Там очень внимательно следят за проведением специальной военной операции, перенимают опыт. Поэтому здесь будет конвергенция гражданского самолётостроения и производства для военных целей. Но у беспилотников не только военное применение. В перспективе это курьеры, выполнение работ в сельском хозяйстве и промышленности. Думаю, здесь общие наработки», – подытожил Чегринец.

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