После встречи Путина и Лукашенко в Белоруссии запустят производство дальних БПЛА

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Белоруссия будет производить беспилотники на совместном с Россией авиационном заводе.

Об этом, комментируя итоги встречи в Волгограде президентов РФ и Белоруссии, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» председатель совета национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это был форум Союзного государства, и там присутствовал не только президент Лукашенко – там были сенаторы, депутаты, общественные деятели. Достаточно представительная делегация была как от белорусской стороны, так и от нас. Обсуждались вопросы патриотического воспитания, сохранения исторической памяти, чем, на мой взгляд, мы неплохо занимаемся в Крыму. Было принято решение создать в рамках парламентской ассамблеи Союзного государства отдельную комиссию по сохранению исторической памяти, что очень важно для наших двух стран. Если брать практическую часть, то мы будем с Белоруссией создавать совместный авиастроительный завод. Насколько я понимаю, он будет находиться в Белоруссии и использовать определённые белорусские наработки и ресурсы. Причём вопрос стоял по отдельной секции беспилотников на дальние расстояния свыше 1 тыс км и даже до 3 тыс км, и о строительстве самолётов как таковых», – подчеркнул он.

По словам эксперта, беспилотники самолетного типа сконструированы с учетом опыта, полученного в ходе СВО.