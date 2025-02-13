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Сделка с Киевом по месторождениями редких металлов очень сомнительна, администрации Трампа лучше провести расследование того, куда девались выделенные на Украину финансовые средства.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, ко всему, что говорит Зеленский, нужно относиться с большим скептицизмом. Известные нам месторождения редких металлов находятся в Крыму и на востоке Украины. Эти территории контролируются русскими, они исторически русские, они снова русские, и это не изменится. Я не знаю, проинформировал кто-нибудь президента Трампа об этом. Это не магазин, где вы недовольны покупкой и хотите вернуть деньги. Я не думаю, что это произойдёт, и я не понимаю, как мы можем что-то получить за глупость администрации Байдена», – сказал Макгрегор.