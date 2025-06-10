Полковник СБУ намекнул на новые теракты Киева уже на этой неделе

Вадим Москаленко.  
10.06.2025 11:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Терроризм, Украина


Самый мощный ответ на киевские диверсии и теракты – это успешная политика Кремля по отторжению Дональда Трампа от Европы, и на этом фоне велика вероятность, что украинские спецслужбы в ближайшее время снова проявят себя.

Об этом на канале «UkrLife» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Самый мощный ответ на киевские диверсии и теракты – это успешная политика Кремля по...

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«Насколько я понимаю и делаю выводы, основной удар и ответка [за операцию «Паутина»] уже был проведён. Сейчас Путин делает всё возможное, чтобы найти…в принципе, они и так нашли понимание в геополитике между Путиным и Трампом.

Потому что Трамп пытается выйти с Европы, Европа его не выпускает, он всё равно пытается. И его заявление про «песочницу» как раз подтверждает мой тезис, что война закончилась, сейчас я приду и наведу порядок. Сейчас только с внутренними своими – кого пригрел, того же и задушу. Разберётся и перейдёт на другой уровень.

Потому что впереди 14 число, я напомню, 1.06 будет военный парад в Штатах, а у кого-то день рождения. Опять же, с учётом мировоззрения, в принципе, как нашего, так и Кремля – вот, надо сделать, что-то надо сделать. Посмотрим», – предположил Стариков.

«А 15 июня день рождения у Си Цзиньпиня, а 12 июня День России», – добавил ведущий.

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