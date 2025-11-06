Покровск пал, пора выводить украинские войска, – австрийский полковник

Покровск уже потерян для Украины. Город пал, а гарнизону ВСУ необходимо отступать.

Об этом в эфире тntv Nachrichten заявил австрийский полковник, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы видите, что в последние недели ситуация обострилась, причем настолько, что можно предположить, что Покровск пал. Как я могу это обосновать? Вы видите, что два объекта русских, один почти к югу от города Покровск и один к северу от города, хотя и не встретились непосредственно, но в принципе были достигнуты для оперативного окружения. Вот что это значит.

Это означает, что в принципе город как таковой потерян, и что для Украины сейчас главное – вывести все те силы, которые находятся в котле к востоку от города. И ситуация очень сложная… сложилась ситуация, когда около 70% самого города Паковска уже принадлежит русским.

Контроль — это термин, который возможно на 100% не применим, потому что у нас есть ситуация когда появляется солдат, которого немедленно атакуют беспилотники, но мы можем предположить, что русским удалось прорваться через центральные районы железнодорожной линии и почти добраться до северных окраин.

У нас есть город Мирноград к северо-востоку от Покровска, туда уже вторглись российские войска, и эти два клина формируются здесь, почти к северу от города. Это означает, что они могут эффективно предотвратить высадку украинских солдат и с этой точки зрения мы должны сказать, что, на мой взгляд, Покровск уже пал», – заявил Рейснер.