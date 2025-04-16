Пойдут на Прибалтику прямо с парада в Москве: обозреватель Bild испугался «мостоукладчиков Путина»

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Военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке углядел «радикальные перемены» в российском военном параде в честь 9 мая в нынешнем году.

Свою конспирологическую теорию он основывает на просмотренном им видео из Екатеринбурга, где прошла традиционная генеральная репетиция большого парада в честь Дня Победы на Красной площади в Москве. Увиденное Репке, по его словам, «подтверждает худшие опасения по поводу военных действий российской армии».

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Видео из Екатеринбурга, как утверждает Репке, было записано 9 апреля, но не распространялось в западных соцсетях до 14 апреля.

«Однако то, что на первый взгляд кажется обычной подготовкой к ежегодному помпезному параду Путина в честь Дня Победы над нацистской Германией, при ближайшем рассмотрении оказывается радикальным изменением в российской пропаганде», – пишет далее немецкий обозреватель.

Репке смутило и насторожило то, что, в отличие от предыдущих лет, Путин не задействовал на параде ни одного «супертанка» типа «Армата» и «Терминатор», которых в реальности единицы и их не масштабируют в серийное проиводство из-за чрезмерно высокой стоимости.

«Не было развернуто никаких мощных ядерных ракет, которые могут выглядеть устрашающе, но практическое применение которых крайне маловероятно. И даже танки времен Второй мировой войны, которые обычно показывают регулярно и которые должны символизировать славу былых дней и победу над нацистской Германией, не появились», – пишет Репке.

Вместо этого Кремль «представил идеальное боевое подразделение, которое могло бы в любой момент войти на территорию Украины или в одно из государств восточной части НАТО — эффективное, прагматичное и смертоносное».

В него вошли шесть танков, оптимизированных для борьбы с беспилотниками — с клетками, сетками и резиновыми катками.

К ним присоединились классические реактивные системы залпового огня БМ-21 и БМ-30, что подчеркивает успешность российской философии «массы, а не класса» на поле боя. Было также несколько бронетранспортеров, оснащенных мощными глушителями для защиты от дронов-камикадзе.

Самая необычная часть парада последовала в конце. Мостоукладчики, автоцистерны, машины скорой помощи, роботы-миноискатели и системы радиоэлектронной борьбы. Словом, все, что составляет успешную логистику для военной операции.

«Что такого страшного в этом видео?» – задает риторический вопрос Репке, и сам же отвечает, со ссылкой на коллегу по экспертному цеху Нико Ланге,

«Путин хочет продемонстрировать на своем параде опытную и боеспособную армию вторжения, которая может прямо с парада отправиться на передовую на Украине или в Прибалтике».

«Если Путин действительно развернет боеспособные боевые части, это будет страшно. Потому что это оружие войны не является показной пропагандой. Это демонстрация мощи российской военной экономики! И четкий сигнал Европе, насколько мощной является отечественная оборонная промышленность», предостерегает Ланге.