Острый кризис с вооружением у нас наступит к концу года – Бортник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина истощит запасы западного оружия и боеприпасов, которые поставлялись еще по старым планам прежней американской администрации, к концу этого года. Уже сейчас некоторые виды американской техники стоят на приколе, потому что истощили боекомплект и запчасти.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.