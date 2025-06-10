Острый кризис с вооружением у нас наступит к концу года – Бортник
Украина истощит запасы западного оружия и боеприпасов, которые поставлялись еще по старым планам прежней американской администрации, к концу этого года. Уже сейчас некоторые виды американской техники стоят на приколе, потому что истощили боекомплект и запчасти.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что кризис с вооружениями для Украины может наступить где-то в конце года. Потому что сейчас еще есть товарные запасы, а вот по некоторым типам вооружения – уже в конце года может ощущаться очень серьезный дефицит, критический дефицит.
Уже сейчас есть виды определенной системы ПВО, определенные модели бронетехники, к которым нет запчастей, нет ракет, они уже стоят на приколе. Но к концу года, если Европа не начнет платить за американские вооружения и не сохранит свои темпы оказания помощи Украине, ситуация может существенно, заметно ухудшиться», – заключил Бортник.
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