Огрызко отчитывает поляков: «Трусы! В следующий раз прилетят ракеты на Жешув»

На Украине не скрывают неудовольствия по поводу не до конца удавшейся провокации с залётом беспилотников в Польшу – киевские русофобы винят Варшаву в слишком мягкой реакции.

Вот характерное выступление в эфире «Радио НВ» экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Повторяю еще раз, «Шахеды» – это пробный слой. За «Шахедами» полетят ракеты. И те, кто там сейчас говорят, что это была целенаправленная атака на Жешув как на логистическую базу для Украины и так далее, то в этом есть большая доля правды. Они проверяют, что же будет, – и, если ничего не будет, следующие ракеты будут прилетать в Жешув. Это тоже надо просто видеть, ибо это цепочки, так сказать, одного и того же самого процесса…

Я и говорю, если сейчас Польша и все остальные страны НАТО в целом не отреагируют должным образом, это будет означать реальный упадок альянса. И мы должны об этом, действительно, еще раз еще раз подчеркивать нашим партнерам. Либо они настоящие политики, либо они настоящие трусы», – заявил Огрызко.

