Огрызко отчитывает поляков: «Трусы! В следующий раз прилетят ракеты на Жешув»

На Украине не скрывают неудовольствия по поводу не до конца удавшейся провокации с залётом беспилотников в Польшу – киевские русофобы винят Варшаву в слишком мягкой реакции.

Вот характерное выступление в эфире «Радио НВ» экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

