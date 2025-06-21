Обиделся: сбежавший после СВО раввин Москвы призвал Брюссель не пускать Боснию в ЕС

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Председатель Конференции европейских раввинов (CER) Пинхас Гольдшмидт от имени своей организации призвал запретить вступление Боснии и Герцеговины в Европейский Союз.

Так главный раввин Европы намерен отмстить бошнякской элите Боснии и Герцеговины за срыв конференции раввината в Сараево, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На сайте CER высказали предположение, что бронь в гостинице Сараево была отменена после того, как некоторые должностные лица, такие как министр труда и социальной политики бошнякско-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины Аднан Делич, заявили, что их мероприятие не нужно столице БиГ.

«Делич написал, что Сараево — город «открытости и гостеприимства», но европейско-еврейское мероприятие должно быть запрещено. Он призвал организаторов немедленно отменить конференцию в Сараево, всё полномочные учреждения предотвратить ее проведение, чтобы граждане и организации гражданского общества не молчали «перед лицом нападок на мораль нашего города»», — цитирует CER слова чиновника.

Наряду с Деличем, объявление об организации встречи европейских раввинов в Сараево осудили глава Сараевского мемориального центра Ахмед Куланич, назвав его «пропагандой идеологии, отрицающей основные права человека», бывший глава Исламской общины БиГ Мустафа Церич и академик Энес Дуракович. Причиной этого они назвали позицию Израиля по отношению к палестинцам. За этим, как сообщает CER, последовала антиеврейская кампания в местных СМИ с многочисленными угрожающими сообщениями в социальных сетях.