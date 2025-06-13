Бежавший после СВО раввин Москвы столкнулся в Сараево с «вопиюще не европейским отношением» к себе и другим раввинам

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Бошнякско-мусульманские власти Боснии и Герцеговины отменили Конференцию европейских раввинов, которая должна была пройти в Сараево.

А после этого пытаются снять с себя ответственность за этот шаг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Конференция европейского раввината при поддержке мэра Сараево с еврейскими корнями, сербофобки Беньямины Карич, должна была пройти в местном Swissôtel Hotels & Resorts, однако в последний момент организаторы получили отказ от его администрации. После чего мероприятие было сорвано.

«Чтобы организовать раввинскую конференцию, у нас должна быть специальная кухня с кошерной едой, которая должна быть подготовлена ​​задолго до начала конференции. Поэтому мы не можем просто сменить отель в последний момент. И есть еще вопросы безопасности», – сказал председатель Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт в ответ на вопрос признанной в России иноагентом Deutsche Welle – почему они не выбрали другое место проведения конференции.

Главный европейский раввин отметил, что это первый случай после Второй мировой войны, когда европейской еврейской организации сообщили, что они не приветствуются в европейской стране или стране, которая считает себя европейской и хочет вступить в ЕС.

По его словам, это не соответствует европейским ценностям, это не соответствует европейским законам, и страна, которая проявляет такое неуважение к европейскому многообразию и европейским религиозным общинам – не готова к вступлению в Европейский союз.

Гольдшмидт рассказал, что перед началом Конференции он получил письмо от Министра труда Аднана Делича и бывшего рейс-уль-улема (муфтия) Исламского сообщества БиГ Мустафы Церича, в которых авторы говорят, что раввины нежелательны в Сараево, поскольку «поддерживают геноцид».

При этом, по его словам, руководство страны никак не реагировало на происходящее, равно как и на попытки раввината связаться с ним, что стало красноречивее любых слов.

«Если у кого-то были плохие намерения по отношению к этому городу, Сараево, он прекрасно их реализовал. Кроме того, если это правда, что некоторые ответственные люди в этом городе знали о Конференции, они должны были лучше сообщить об этом. Сараево стало бы лучшим местом, чтобы отправить послание о том, что нужно остановить погром и страдания на Святой земле – и сделать это именно при помощи европейских раввинов», – заявил Radiosarayevo нынешний рейс-уль-улем Хусейн Кавазович.

Что характерно, Пинхас Гольдшмидт был в своё время главным раввином Москвы, но с началом СВО сбежал в Европу. Мустафа Церич в 1992 году зазывал моджахедов со всего мира на джихад против сербов в Боснию, но евреев тогда это совсем не беспокоило.