Украина прикрывается своим мирным населением от российских атак, из-за чего гибнет много гражданских.

Об этом на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Европейские дипломаты начали винить Россию в гибели украинских мирных жителей во время ракетных и дроновых ударов.

Спецоперация продолжается. И удары 18 апреля, послужившие формальным поводом для созыва этого заседания, были нанесены высокоточным оружием по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины. Все эти цели достигнуты, и Киев об этом прекрасно знает», – сказал Небензя.

«Российские вооруженные силы наносят удары исключительно по объектам, относящимся к военному потенциалу Украины. Жертвы среди населения возникают из-за преднамеренного размещения украинской ПВО в густонаселенных районах городов и ее ненадлежащей работы, а также из-за использования собственных граждан в качестве живого щита .

Он возмутился, что европейские «правозащитники» и дипломаты в упор не замечают преступлений, творимых украинским и националистами.

«Поддерживая подобные лицемерные и лживые утверждения киевской клики и пытаясь представить их в качестве истинных, европейские кукловоды режима Зеленского лишь полностью изобличают себя и лишний раз подсвечивают свою избирательную слепоту и вопиющие двойные стандарты.

Так у Лондона, Парижа и Брюсселя и их приспешников с августа прошлого года не нашлось ни одного слова осуждения варварского нападения банд Зеленского на прилегающие к границе города, поселки и деревни в Курской области, территория которой была полностью очищена от украинских захватчиков на прошлой неделе.

Мы неоднократно приводили леденящую кровь данные о совершенных укрокарателями зверствах в отношении этого мирного российского региона, убийствах и массовых расстрелах, изнасилованиях, пытках, похищениях и повсеместном мародерстве. Проводили неформальные заседания Совета Безопасности с приглашением свидетелей этих преступлений.

По гражданским целям было выпущено порядка двух тысяч боеприпасов, в том числе из реактивных систем залпового огня, а также мины, гранаты, артиллерийские снаряды, включая кассетные.

Против безоружных гражданских лиц применялись ударные БПЛА и стрелковое оружие. Львиная доля этого оружия – западного производства. Однако европейские кураторы Киева тщательно обходят молчанием неудобную для них тему курской авантюры киевского князька, завершившейся полным разгромом ВСУ», – подытожил дипломат.