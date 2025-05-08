Не нужен «Орешник», испытаем что-то новое: Коц об ответе на украинские провокации 9 мая

Анатолий Лапин.  
08.05.2025 12:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 416
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Украина


России не нужно применять дефицитные и дорогостоящие ракеты «Орешник», чтобы разнести кирпичи в центре Киева.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России не нужно применять дефицитные и дорогостоящие ракеты «Орешник», чтобы разнести кирпичи в центре...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Моё личное мнение – я не вижу смысла запускать такой дорогостоящий боеприпас, промышленное производство которого только-только налаживается, для войны с кирпичами. Я понимаю, это какой-то символизм, а вот мы вам ударили по центру Киева, – смысла никакого не вижу военного в этом. Ракет таких мало, об этом говорил президент, промышленное производство только налаживается, и снести одно здание в Киеве, мне кажется, от этого никакой пользы, никакого эффекта не будет.

Украинцы только еще больше сплотятся, нас обвинят в ударах по мирному городу, по Киеву, опять там погибнут мирные, никто это не оценит. Ну, потешит кто-то свое самолюбие: «А мы ударили по Банковой», и что, что дальше от этого?

Поэтому, мне кажется, было бы все-таки важнее ударить и снести с лица земли что-то очень значимое в военном и военно-промышленном плане. А может быть и испытать что-то новое, чего мы еще не показывали. Владимир Владимирович говорил, что у нас еще есть разработки, которые неизвестны миру, которые мы никому не показывали. Вот, собственно, в рамках ответки вполне можно что-то еще протестировать на Украине», – заявил Коц.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить