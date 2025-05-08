Не нужен «Орешник», испытаем что-то новое: Коц об ответе на украинские провокации 9 мая

России не нужно применять дефицитные и дорогостоящие ракеты «Орешник», чтобы разнести кирпичи в центре Киева.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моё личное мнение – я не вижу смысла запускать такой дорогостоящий боеприпас, промышленное производство которого только-только налаживается, для войны с кирпичами. Я понимаю, это какой-то символизм, а вот мы вам ударили по центру Киева, – смысла никакого не вижу военного в этом. Ракет таких мало, об этом говорил президент, промышленное производство только налаживается, и снести одно здание в Киеве, мне кажется, от этого никакой пользы, никакого эффекта не будет.

Украинцы только еще больше сплотятся, нас обвинят в ударах по мирному городу, по Киеву, опять там погибнут мирные, никто это не оценит. Ну, потешит кто-то свое самолюбие: «А мы ударили по Банковой», и что, что дальше от этого?

Поэтому, мне кажется, было бы все-таки важнее ударить и снести с лица земли что-то очень значимое в военном и военно-промышленном плане. А может быть и испытать что-то новое, чего мы еще не показывали. Владимир Владимирович говорил, что у нас еще есть разработки, которые неизвестны миру, которые мы никому не показывали. Вот, собственно, в рамках ответки вполне можно что-то еще протестировать на Украине», – заявил Коц.