«Наш злейший враг!» – Верховная рада в первом чтении прокляла «теневой флот РФ»

Вадим Москаленко.  
13.05.2025 23:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 3118
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Верховная рада проголосовала изменения в закон «О санкциях» по применению мер воздействия к морским и воздушным судам, причастным к «теневой транспортировке» российской нефти и нефтепродуктов.

Законопроект был принят за основу в первом чтении, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада проголосовала изменения в закон «О санкциях» по применению мер воздействия к морским...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В пояснительной записке говорится, что «теневой флот РФ» создаёт угрозы национальным интересам, национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Инициаторы считают, что законопроект позволит накладывать санкции не только на физических и юридических лиц, но и на конкретные суда и самолеты, «участвующие в теневых перевозках нефти, оружия и военных для Кремля». Дескать, санкции по регистрационным номерам более эффективны в борьбе с теневым флотом, чем санкции на юридических и физических лиц, являющихся владельцами судов, которые легко переоформить.

«Чем дороже будет их логистика и чем сложнее она будет, тем меньше они смогут продавать свою нефть из своих ресурсов, вывозить своих военных и перевозить оружие, и тем быстрее закончится война… РФ создала огромный теневой флот, они имеют самый большой флот теневой в мире… Некоторые страны продолжают принимать ресурсы РФ и щедро оплачивают их, таким образом фактически поддерживая войну против Украины», – вещала депутат «Голоса» Юлия Сирко.

Однако бывший депутат «ОПЖЗ», а ныне представитель парламентской группы «Видновлення Украины» Григорий Мамка призвал к доработке законопроекта после первого чтения.

«Есть два аспекта. Может хорош играть с этими санкциями, а что – то сделаем, ну, чтобы наверняка оно работало? Раз. И второй аспект, а что такое сам факт использования судов, в рамках чего он будет устанавливаться?

Опять рапорт сотрудника СБУ? Слушайте, действительно хорошие законопроекты, действительно нам необходимо совершенствовать, но его надо разумно совершенствовать для того, чтобы этот механизм работал», – напутствовал бывший «побратим» Медведчука.

Законопроект поддержали 269 депутатов.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить