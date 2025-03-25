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В годовщину бомбардировок НАТО протестующие студенты собрались возле пострадавших в те дни зданий Генштаба и Минобороны Югославии.

Молодежь выступила против планов сербского руководства снести эти руинированные объекты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе акции у здания Генерального штаба многочисленными участниками была подписана народная петиция по его сохранению, а ранее группа протестующих внесла в Конституционный суд инициативу об оценке конституционности решения о лишении его статуса культурного наследия.

Выступавшие на митинге высказали мнение, что Генеральный штаб должен оставаться памятником культуры, заявив, что это «шедевр сербской архитектуры, напоминающий об антифашистском прошлом», и что он имеет «дополнительную ценность» как место памяти об агрессии НАТО.

Запланированный ранее поход к Республиканскому институту охраны памятников культуры решили отменить, поскольку учреждение пустовало, поэтому участники отправились в парк Ташмайдан, чтобы возложить венки к памятникам жертвам агрессии НАТО «Мы были просто детьми» и «Почему?».

Напомним, что решение об удалении здания Министерства обороны Союзной Югославии из списка культурного наследия принято правительством Сербии 14 ноября прошлого года, о чем сообщило официальное издание «Службени гласник».

Известно, что в мае того же года экс-министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич, подавший в этом месяце в отставку в связи трагическим обрушением бетонного козырька здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде, подписал контракт о возрождении комплекса с компанией Afiniti Global Development, которая связана с Джаредом Кушнером, зятем избранного президента США Дональда Трампа.

В ряде сербских СМИ сообщается, что в ходе «реконструкции» американцы намерены преобразовать частично руинированный комплекс в отель.

Здания Генштаба и Министерства обороны Союзной Югославии, частично разрушенные в ходе бомбардировок НАТО, не восстанавливались с 1999 года, служа своего рода памятниками или мемориалами агрессии против сербской земли.