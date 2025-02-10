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Российские войска за вчерашний день добились ряда успехов на Курском направлении, отбив часть утраченных на прошлой неделе позиций.

ТГ-канал «Архангел спецназа», который ведут бойцы ВДВ РФ, сообщает о тяжелых боях на Курском направлении, описывая ситуацию на вчерашний вечер.

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Кроме того, с российской стороны публикуются видео с трупами украинских оккупантов на этом участке фронта.

«На каких-то участках наблюдается затишье, где-то пытается активничать противник, а где-то контратакуют наши подразделений. На рубеже Старой/Новой Сорочини противник усилил свои передовые позиции и также нарастил количество операторов разведывательных и ударных БпЛА на данном направлении с целью усложнить логистику наших войск. В районе Русского/Черкасского Поречного, Мартыновки линия фронта и обстановка осталась без изменений. В окрестностях Черкасской Конопельки и Фанасеевки противник в утреннее время пытался провести эвакуацию раненых и восполнить потери. На данный момент нашими войсками продолжаются контратакующие мероприятия. Днем была полностью зачищен лесной массив южнее Фанасеевки. А к вечеру наши бойцы смогли выдавить противника из села. Сейчас ВСУ в Фанасеевке нет, а населенный пункт занимают наши войска. Также есть успехи и восточнее Черкасской Конопельки, где наши войска продвигаются по лесопосадкам неподалеку от дамбы», – пишет «Архангел спецназа».

Напомним, что три дня назад, как сообщал «ПолитНавигатор», ВСУ юго-западение Суджи удалось прорвать оборону ВС РФ и продвинуться до пяти километров. Именно тогда были потеряны деревни Фатеевка и Черкасская Конопелька, отбитые русскими ранее.

Военный блогер Юрий Подоляка пишет, что накануне здесь ВС РФ удалось обнулить несколько хороших групп дронщиков противника.

«Такой успех бывает крайне редко, и это всегда приводит к положительной динамике на фронте. Что и произошло. Еще вчера наши части начали атаки на Фанасеевку, а к утру сумели его оттуда выбить. Также с утра мы начали операцию по освобождению Черкасской Конопельки. Пока по селу работают наши авиация и артиллерия (и дроны). Задача предотвратить попытки противника накопить здесь силы и прореживание тех, кто там уже успел накопиться», – отмечет автор.

Кроме того, он указывает на тактические успехи в районе в районе Свердликово.