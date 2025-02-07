Ситуация на Курском направлении: ВСУ удалось прорвать российскую оборону на ряде участков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Курской области, где вчера ВСУ перешли в наступление, ситуация обостряется.

Несмотря на понесенные вчера потери, оккупанты сумели существенно продвинуться, о чем сообщают российские военные источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«В ходе наступления силами до 350 человек и до 50 единиц техники противник смог вклиниться в нашу оборону на глубину до 5 км, однако главной цели на данный момент не достиг. В Уланок ВСУ пробиться не смогли. Также в ходе их выдвижения было уничтожено и поражено большое количество живой силы и техники. На данный момент та техника, которая смогла, ушла в тыловые районы, а живая сила пытается закрепиться на достигнутых рубежах. Сейчас по ним идет интенсивное огневое поражение артиллерией и авиацией. Любопытно, что за пару дней до активизации противник получил свежие спутниковые снимки на направлении удара. Помимо Уланок, аналогичные данные были переданы и по близлежащим населенникам», – описывает ситуацию на вчерашний вечер тг-канал «Архангел спецназа», который ведут бойцы российских ВДВ.

На серьезность ситуации указывает и паблик ZАПИСКИ VЕТЕРАНА, отметившийся вчера вечером тревожными постами.

«Несмотря на то, что с наскока достигнуть цели, а именно выйти на рубеж нп Уланок противнику не удалось, он сумел навязать серьезные бои за населенные пункты Черкасская Конопелька и Фанасеевка. Возле этих населённых пунктов идут ожесточенные бои. Противник за сегодняшний день совершил шесть атак на этом направлении. И сейчас продолжает активно маневрировать в попытке окружить наши подразделения в данных населённых пунктах. Бои идут серьёзные», – указывает автор.

По его словам, обстановка здесь к утру может значительно обостриться, поскольку противник перемещает серьезные силы в Суджу. Позже он добавил, что противник окружил Черкасскую Конопельку и Фанасеевку.

«Кто-то прямо под носом не замечает наведение переправ и оставляет позиции без боя и приказа, а кто-то выступает в роли «пожарной команды». Сейчас «дыры» снова будут затыкать 155я, СпН «Ахмат», «Аида» и другие», – возмущается ZАПИСКИ VЕТЕРАНА.

А вот волонтер СВО Владимир Романов утверждает, что оккупанты заняли Черкасскую Конопельку и Фанасеевку.

«Есть информация, что в самих н.п. по прежнему есть наши (пока вопрос – как скоро придёт помощь). В немалой степени достигнутый противником результат стал возможен благодаря вранью командования бригады о реальной обстановке/контролируемых участках. Синим – новая ЛБС. Красные точки – точки выгрузки противника», – пишет Романов, публикую карту с этого участка фронта.

Впрочем, Минобороны РФ в вечерней же сводке уверяет, что «украинские штурмовые подразделения были остановлены и разгромлены», а «подразделениями группировки войск «Север» проводится зачистка районов, где остались разрозненные группы противника».

Тг-канал военкора Семена Пегова тоже сообщает о продвижении ВСУ.

«Украинцы смогли продвинуться вглубь нашей территории, обойдя Черкасскую Конопельку и были остановлены на подходе к Уланку, где понесли серьезные потери в технике, но смогли высадить какое-то количество десанта. С мест сообщают о визуальной фиксации личного состава ВСУ в количестве порядка двадцати человек, однако на деле солдат противника на этом участке может оказаться больше. Тем не менее, отрезать российские войска от логистики в районе Уланка у ВСУ не вышло. В населенный пункт были оперативно переброшены дополнительные силы российских войск, что позволило отразить атаки украинцев этом участке. Под вопросом остаётся судьба нашего гарнизона, находившегося в районе Черкасской Конопельки», – пишет канал Пегова.

При этом тг-канал проекта «Рыбарь», основанного экс-сотрудником пресс-службы МО РФ Михаилом Звинчуком, утверждает, что пока устойчивого контроля за этими двумя селами у ВСУ нет, но признает, что на отдельных участках ВСУ «смогли прорвать оборону».