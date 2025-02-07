Ситуация на Курском направлении: ВСУ удалось прорвать российскую оборону на ряде участков
В Курской области, где вчера ВСУ перешли в наступление, ситуация обостряется.
Несмотря на понесенные вчера потери, оккупанты сумели существенно продвинуться, о чем сообщают российские военные источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В ходе наступления силами до 350 человек и до 50 единиц техники противник смог вклиниться в нашу оборону на глубину до 5 км, однако главной цели на данный момент не достиг. В Уланок ВСУ пробиться не смогли.
Также в ходе их выдвижения было уничтожено и поражено большое количество живой силы и техники. На данный момент та техника, которая смогла, ушла в тыловые районы, а живая сила пытается закрепиться на достигнутых рубежах. Сейчас по ним идет интенсивное огневое поражение артиллерией и авиацией. Любопытно, что за пару дней до активизации противник получил свежие спутниковые снимки на направлении удара. Помимо Уланок, аналогичные данные были переданы и по близлежащим населенникам», – описывает ситуацию на вчерашний вечер тг-канал «Архангел спецназа», который ведут бойцы российских ВДВ.
На серьезность ситуации указывает и паблик ZАПИСКИ VЕТЕРАНА, отметившийся вчера вечером тревожными постами.
«Несмотря на то, что с наскока достигнуть цели, а именно выйти на рубеж нп Уланок противнику не удалось, он сумел навязать серьезные бои за населенные пункты Черкасская Конопелька и Фанасеевка. Возле этих населённых пунктов идут ожесточенные бои. Противник за сегодняшний день совершил шесть атак на этом направлении. И сейчас продолжает активно маневрировать в попытке окружить наши подразделения в данных населённых пунктах. Бои идут серьёзные», – указывает автор.
По его словам, обстановка здесь к утру может значительно обостриться, поскольку противник перемещает серьезные силы в Суджу. Позже он добавил, что противник окружил Черкасскую Конопельку и Фанасеевку.
«Кто-то прямо под носом не замечает наведение переправ и оставляет позиции без боя и приказа, а кто-то выступает в роли «пожарной команды». Сейчас «дыры» снова будут затыкать 155я, СпН «Ахмат», «Аида» и другие», – возмущается ZАПИСКИ VЕТЕРАНА.
А вот волонтер СВО Владимир Романов утверждает, что оккупанты заняли Черкасскую Конопельку и Фанасеевку.
«Есть информация, что в самих н.п. по прежнему есть наши (пока вопрос – как скоро придёт помощь). В немалой степени достигнутый противником результат стал возможен благодаря вранью командования бригады о реальной обстановке/контролируемых участках. Синим – новая ЛБС. Красные точки – точки выгрузки противника», – пишет Романов, публикую карту с этого участка фронта.
Впрочем, Минобороны РФ в вечерней же сводке уверяет, что «украинские штурмовые подразделения были остановлены и разгромлены», а «подразделениями группировки войск «Север» проводится зачистка районов, где остались разрозненные группы противника».
Тг-канал военкора Семена Пегова тоже сообщает о продвижении ВСУ.
«Украинцы смогли продвинуться вглубь нашей территории, обойдя Черкасскую Конопельку и были остановлены на подходе к Уланку, где понесли серьезные потери в технике, но смогли высадить какое-то количество десанта. С мест сообщают о визуальной фиксации личного состава ВСУ в количестве порядка двадцати человек, однако на деле солдат противника на этом участке может оказаться больше.
Тем не менее, отрезать российские войска от логистики в районе Уланка у ВСУ не вышло. В населенный пункт были оперативно переброшены дополнительные силы российских войск, что позволило отразить атаки украинцев этом участке. Под вопросом остаётся судьба нашего гарнизона, находившегося в районе Черкасской Конопельки», – пишет канал Пегова.
При этом тг-канал проекта «Рыбарь», основанного экс-сотрудником пресс-службы МО РФ Михаилом Звинчуком, утверждает, что пока устойчивого контроля за этими двумя селами у ВСУ нет, но признает, что на отдельных участках ВСУ «смогли прорвать оборону».
«Еще [вчера] днем по Фанасеевке и Черкасской Конопельке противник перемещался без особенных проблем. Некоторые каналы пытались опровергать эту информацию, но теперь появились кадры со спешиванием десанта противника под ударами дронов.
Контролирует ли ВСУ Фанасеевку или Черкасскую Конопельку? Нет, противник рассредоточился лишь по первым попавшимся укрытиям, понеся потери от ударов дронов, артиллерии и авиации: к исходу дня силы противника находились на окраинах и близлежащих лесопосадках», – описывает ситуацию на вчерашний вечер канал Звинчука.
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