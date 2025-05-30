МВФ закинул в украинскую бездонную бочку очередные $400 млн и требует взамен пост главы таможни

Сергей Рыжов.  
30.05.2025 09:12
  (Мск) , Москва
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Дзен, МВФ, Политика, Таможня, Украина, Финансы, Экономика


Bloomberg сообщает, что МВФ одобрил новый транш в размере около 500 млн. долларов для Украины после завершения пересмотра программы кредитования на общую сумму 15,5 млрд. долларов.

Отмечается, что это уже девятая выплата с момента утверждения программы в 2023 году. с ходом переговоров.

Bloomberg сообщает, что МВФ одобрил новый транш в размере около 500 млн. долларов для...

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 «МВФ признает неотложность увеличения военных расходов, поскольку усилия по достижению соглашения о прекращении огня тормозят, но чиновники хотят, чтобы Киев определил, как они будут их финансировать, сказал один из собеседников. Другой человек сказал, что источником финансирования могут быть внутренние заимствования», – говорится в сообщении.

Впрочем, не обошлось и без критики в адрес Киева. В частности, в заявлении МВФ прямо указана необходимость запустить процедуру отбора главы Таможни, которую затягивает украинская власть.

Назначение главы украинской таможни по процедурам, одобренным в Фонде стало одним из условий получения кредита, однако Киев старается максимально саботировать это обещание.  Причем, уже аосле того, как правительство согласилось реформировать ведомство в соответствии с условиями кредита МВФ, сказал один из собеседников агентства.

В МВФ также намекнули, что впереди – пересмотр госбюджета Украины на 2025 год,  с очередным урезанием социальных расходов. Впрочем,  повышение налогов сейчас и на 2026 год пока только обсуждается.

Согласно графику программы, ожидается, что Украина получит следующий транш в размере около 440 миллионов долларов в августе при условии успешного завершения очередного пересмотра Программа рассчитана до 2027 года.

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