Макрон устроил учения – грозит Москве и местным сепаратистам

Впервые со времен окончания «Холодной войны» Франция проводит столь крупные военные учения. По легенде маневров «Орион-26», враждебное государство «Меркурий» наступает с востока, и французские войска отправляются отражать «агрессию», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Аналитик Ульрих Буна в эфире телеканала LCI заявил: учения – это прямой сигнал России, что французские войска готовятся воевать именно с ней, а также намек США на способность европейцев мобилизоваться:

«Есть реальная параллель с Украиной, помимо того факта, что на Востоке есть держава враждебная. У нас также есть сепаратистские силы, которые немного напоминают ситуацию в Донбассе (очевидно, подразумевается Корсика и Бретань, – ред.). Хотя в данном случае между ними нет территориальной преемственности. Но таким образом, да, действительно, это политическое послание…, что мы готовы. Но это также и политическое послание, адресованное европейцам, сообщение США… Подготовка и организация такого рода мероприятий —способ показать, что европейцы действительно способны позаботиться о собственной безопасности. И, кроме того, это, вероятно, даже косвенное сообщение о том, что могло произойти в Гренландии, чтобы показать, что европейские государства, когда захотят, способны мобилизоваться по-настоящему», – надувает щеки Буна.

Экс-представитель Франции в ОБСЕ Ива Дутрио считает, что население Франции будет воодушевлено учениями – дескать, налоги на финансирование армии идут куда следует: