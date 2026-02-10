Макрон устроил учения – грозит Москве и местным сепаратистам
Впервые со времен окончания «Холодной войны» Франция проводит столь крупные военные учения. По легенде маневров «Орион-26», враждебное государство «Меркурий» наступает с востока, и французские войска отправляются отражать «агрессию», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Аналитик Ульрих Буна в эфире телеканала LCI заявил: учения – это прямой сигнал России, что французские войска готовятся воевать именно с ней, а также намек США на способность европейцев мобилизоваться:
«Есть реальная параллель с Украиной, помимо того факта, что на Востоке есть держава враждебная. У нас также есть сепаратистские силы, которые немного напоминают ситуацию в Донбассе (очевидно, подразумевается Корсика и Бретань, – ред.). Хотя в данном случае между ними нет территориальной преемственности. Но таким образом, да, действительно, это политическое послание…, что мы готовы.
Но это также и политическое послание, адресованное европейцам, сообщение США… Подготовка и организация такого рода мероприятий —способ показать, что европейцы действительно способны позаботиться о собственной безопасности.
И, кроме того, это, вероятно, даже косвенное сообщение о том, что могло произойти в Гренландии, чтобы показать, что европейские государства, когда захотят, способны мобилизоваться по-настоящему», – надувает щеки Буна.
Экс-представитель Франции в ОБСЕ Ива Дутрио считает, что население Франции будет воодушевлено учениями – дескать, налоги на финансирование армии идут куда следует:
«Может быть, будет какая-то реакция со стороны Москвы, которая сделает вывод, что Франция и её президент настроены воинственно и так далее. Но ответственность французов, как и европейцев, заключается в том, чтобы быть готовыми. Это важный сигнал…
Сотни, может быть, тысячи наших сограждан, которые станут свидетелями. Это ценно – во Франции есть поддержка, никто не оспаривает увеличение военных бюджетов. И это доказывает гражданам, а затем и в более широком смысле европейцам, что эти деньги — это не деньги даром, это деньги на подготовку наших армий на случай, если потребуется вмешательство».
