Командир ВСУ: Мы не справляемся с российскими дронами на оптоволокне

Российская армия обогнала Украину в количестве и качестве применения дронов на оптоволокне.

Об этом в эфире телеканала «Голос Днепра» заявил командир Отдельной службы БПЛА Украинской добровольческой армии Ашот Арутюнян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оптоволокно у нас появилось, но у россиян, например, приобретен очень большой опыт применения: параметры этого оптоволокна, толщина, маневры, которые можно делать, подготовка операторов. Мы находимся в начале этого пути. К сожалению, мы не стартанули вовремя, немножко потеряли этот момент, будем догонять.

Когда у тебя много дронов, у тебя настроены маршруты, на которых ты выходишь на позицию, и у тебя есть определенный запас, чтобы просто посадить дрон на дороге, ждать машину, или полетать на автоволокне, просто бабахнуть в какой-то посадке, и запустить следующий, то у тебя будет результативность, потому что у тебя просто большое количество, и ты будешь достигать результата за счет большого количества. К сожалению, мы этого количества сейчас не достигаем…

Второе-это качество оптоволокна. К сожалению, много где мы наступили на грабли, когда закупали оптоволокно, например, не той толщины, потому что просто не знали, как оно будет применяться на большое расстояние. И третье – это применение оптоволокна на большое расстояние. К сожалению, россияне сейчас преобладают именно на эти расстояния. Количество – это их преимущество на сегодняшний день», – заявил Арутюнян.