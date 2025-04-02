Кого надо демократия. Почему случившееся с Ле Пен не удивляет

Вот уже второй день подряд весь Рунет полнится стонами и плачами по поводу несправедливо осужденной и отстраненной от участия в президентских выборах француженки Мари Ле Пен. Суммируя реакции: вот он, звериный оскал показавшего свое настоящее нутро еврофашизма! А как же хваленая европейская демократия?! Или это кого надо демократия?!

Впрочем, перефразируя строчку из хита полувековой давности ныне малоуважаемой Аллы Борисовны, песня эта не о Ле Пен, а о том, что вообще происходит в современном мире с этой самой демократией, на ущемление и попрание которой нынче жалуются все, кому не лень.

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Если честно, то реакция публики на приговор Ле Пен откровенно удивляет. Как будто это что то уникальное и доселе невиданное в мировой практике. Как будто совсем недавно ровно то же самое мы не наблюдали в Румынии с коллегой Ле Пен по ультраправому лагерю Джорджеску. А в соседней Молдове еще раньше – с партией местного олигарха Илона Шора и созданным на ее базе предвыборным блоком «Победа». Как будто в Австрии не запрещали недавно победившую там Партию Свободы. Как будто в ФРГ не было разговоров о судебном запрете «Альтернативы для Германии» (спойлер: такие разговоры там до сих пор идут).

И – беря шире – если бы возмущающиеся сторонники Ле Пен и критики «наступающего еврофашизма» не были так западо- и европоцентричны и зациклены на проблемах Первого мира, то знали бы, что для большей части современного мира это вообще-то обыденная практика, когда проштрафившихся или просто неугодных по тем или иным причинам истеблишменту политиков не регистрируют кандидатами на выборах, лишают депутатских мандатов и права баллотироваться на куда бы то ни было сроком на 5-10, а то и все 15 лет. Причем не только кандидатов-индивидуалов, но и целые партии.

Причем речь не идет о каком-то беспределе или произволе, хотя, по сути, это, конечно, самый натуральный произвол. Но по форме все в соответствии с буквой национальных законов и решениями национальных судов.

Вспомним прошлогоднюю историю с бывшим президентом Пакистана Имран Ханом, которого судили и таки засудили по сомнительным обвинениям, выбив самого популярного политика в этой стране из политики. Или президента Перу Педро Кастильо, отстраненного от власти решением Конституционного суда, так что эту латиноамериканскую страну до сих пор трясет от протестов по итогам конституционного переворота.

А на другом континенте – в Азии, на Филиппинах, где новые власти этой страны 11 марта этого года арестовали и отправили под трибунал в Гаагу своего предшественника Родриго Дутерте, прозванного за свой политический стиль «азиатским Трампом». Причем, вменяют Дутерте ровно то, чем восхищаются поклонники ныне действующего президента Сальвадора Найиба Букеле, превратившего свою страну в натуральный концлагерь строгого режима под флагом борьбы с оргпреступностью. Только в случае Дутерте это называют почему-то «преступлениями против человечества».

Кого-то возмущает запрет европейскому политику участвовать в выборах на определенный срок? А вот в Таиланде, Камбодже, Индонезии с Малайзией или Индии это обыденная практика. Когда суд распускает партию, способную победить на выборах или уже победившую на выборах, за какое то формальное нарушение – и все, гуляй Вася.

В Таиланде таким макаром в позапрошлом году фактически ревизовали задним числом итоги напугавших истеблишмент последних выборов, на которых победила оппозиционная партия Move Forward Party (Движение «Вперед!») а ее лидера, претендовавшего на пост премьера самого популярного политика в стране, лишили депутатского мандата и запретили баллотироваться сроком на пять лет. И такой финт ушами местная Фемида проделывает с разными политиками и партиями уже в шестой раз за последние 15 лет.

В Камбодже аналогичным образом решили проблему угрожавшей местной стабильности национал-популистской партии Сэм Райнси. Политик, в честь которого была названа партия был заочно осужден и вынужден эмигрировать из страны, партию его распустили решением суда, запретив активу заниматься политикой на пять лет. Когда же, по прошествии срока, партия вновь «воскресла» уже под новым названием Партии национального спасения Камбоджи, с ней, перед очередными выборами, повторили тот же трюк. Как говорится, нет партии – нет проблемы.

Если что, точно такая же история прямо сейчас происходит на наших глазах в Турции, где самый популярный конкурент Эрдогана внезапно оказался в тюрьме и при этом лишился права участвовать в выборах по надуманному формальному предлогу.

Или возьмем более авторитарные страны. В Иране предварительный отсев потенциально неугодных линии местного «бородатого политбюро» кандидатов через сито предварительного отбора – это стандартная и институционализированная практика. Так что неугодный аятоллам кандидат там в принципе не может участвовать в президентской гонке.

И это я перечисляю формально демократические режимы, об откровенных однопартийных диктатурах речи вообще не идет.

Удивляет в этой связи не то, что Ле Пен таким малоизящным способом смахнули с политической шахматной доски, а то, что ЕС вообще так долго держался, и начал применять подобную практику только сейчас, когда реальность угрозы Европе со стороны Трампа стала очевидной, как и необходимость борьбы с трампистами внутри ЕС. Так что Джорджеску и Ле Пен в этом списке далеко не последние.

В этом контексте стоит отметить еще одно. Как ни удивительно, при всех издержках и очевидном авторитарном крене в Постсоветии наши края до самого последнего времени, а отчасти и по сей день являются уникальным по мировым меркам заповедником демократии и избирательных свобод.

И это не громкие слова, а реальность. Скажем, уж на что жесткий присмотр за партиями в РФ и предварительный отсев кандидатов присутствует, но в Москве и в голову никому не придет возможность ликвидировать набравшую миллионы голосов избирателей партию решением суда, а у ее, уже попавших в Думу лидеров, отобрать мандаты и запретить участвовать в выборах на ближайшее десятилетие. Такие технологии российскому админресурсу пока что даже не снились.

А то, что происходит в какой-нибудь Грузии, Армении или Молдове, вообще решительно невозможно почти нигде в Азии, Африке и много где в Латинской Америке. Чтобы оппозиция получила половину мандатов в парламенте и при этом месяцами безнаказанно саботировала его заседания, к примеру.

Можно много и по делу критиковать режим той же Санду за зажим свободы слова путем закрытия тридцати оппозиционных телеканалов. Но сам факт наличия в Молдове еще совсем недавно десятков телестанций, ежедневно полоскавших в своих эфирах правительство – это недостижимый горизонт свободы для той же Турции, к примеру. Или для Египта. Про Саудовскую Аравию молчу.

Та же Украина еще лет пять назад была невиданно свободной в электоральном плане страной. Настолько, что полмира реально обзавидовались бы. Когда действующий глава государства получает внушительный пинок под зад от трех четвертей избирателей страны и вынужден уйти, хотя и очень не хочется. О чем говорит эта история? О том, что украинское общество все-таки имеет субъектность. Но, важная поправка: не во время войны. Во время войны это общество бессильно, а власть уверенно морфировала в заурядную диктатуру.

Просто тут мы имеем дело с политически окрашенной вкусовщиной. Скажем, кому то не нравится молдавский режим, и мы слышим про диктатуру Санду, которая хочет посадить Евгению Гуцул. А Эрдоган, наоборот, нравится. И поэтому ровно те же действия в Турции против Экрема Имамоглу, возмущающиеся беспределом в Гагаузии не замечают в упор. Хотя, если по правде, то и в Гагаузии, и в Турции творится одинаковый беспредел.

Глядя на все это, совершенно не удивляют идущие в США на голубом глазу разговоры о том, что Трамп может идти и на второй, и даже на третий срок. И вообще сидеть в Белом доме аж до 2037 года, пока не умрет. Причем, вопросы какой-то демократии совершенно не заботят увлеченных рисовальщиков схем обхода американской конституции.

Хотя, если считать США «флагманским кораблем» современной либеральной демократии, то происходящие с ней сегодня печальные вещи вполне объяснимы. Гниение рыбы обязательно добирается до ее головы. Даже если этот процесс и начинается с хвоста.