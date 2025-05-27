Киев будет терактами провоцировать прямую войну НАТО с Россией

Терпящее поражение киевское руководство может попытаться устроить теракт или провокацию, чтобы вовлечь США обратно в войну.

Об этом на канале «Красная линия» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже видим, что даже после Стамбула уже на Москву идут очень серьезные атаки дронов. И я не исключаю тот факт, что действительно Киев может сегодня перейти не к военным действиям, а вот именно к террористическим действиям.

Это действительно террористические акты, это какие-то, может быть, ещё очень такие серьёзные вызовы, смысл которых очень прост – всё-таки затащить Америку в эту войну, заставить Трампа её продолжить.

Вот вы, господин Трамп, считаете, что вы постепенно выскочите из этого конфликта за счёт того, что прекратите или будете сокращать американскую поддержку, а мы вам выйти из него не дадим. Потому что если вы будете из него таким образом выходить, и это в общем-то уже происходит, значит сегодня Трамп не просто оказался плохим миротворцем, но Америка потерпела при Трампе первое поражение», – интерпретировал эксперт.