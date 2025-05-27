Киев будет терактами провоцировать прямую войну НАТО с Россией

Вадим Москаленко.  
27.05.2025 22:39
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Терпящее поражение киевское руководство может попытаться устроить теракт или провокацию, чтобы вовлечь США обратно в войну.

Об этом на канале «Красная линия» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Терпящее поражение киевское руководство может попытаться устроить теракт или провокацию, чтобы вовлечь США обратно...

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«Мы уже видим, что даже после Стамбула уже на Москву идут очень серьезные атаки дронов. И я не исключаю тот факт, что действительно Киев может сегодня перейти не к военным действиям, а вот именно к террористическим действиям.

Это действительно террористические акты, это какие-то, может быть, ещё очень такие серьёзные вызовы, смысл которых очень прост – всё-таки затащить Америку в эту войну, заставить Трампа её продолжить.

Вот вы, господин Трамп, считаете, что вы постепенно выскочите из этого конфликта за счёт того, что прекратите или будете сокращать американскую поддержку, а мы вам выйти из него не дадим. Потому что если вы будете из него таким образом выходить, и это в общем-то уже происходит, значит сегодня Трамп не просто оказался плохим миротворцем, но Америка потерпела при Трампе первое поражение», – интерпретировал эксперт.

«А сейчас, когда в общем Трап стал до известной степени заложником своих рейтингов и очень чувствительно к ним относится, а они явно пойдут вниз в ближайшее время по многим соображениям, то вот это и создает самую опасную ситуацию.

Потому что эта попытка быть немножечко над схваткой приведет к тому, что конфликт становится неуправляемым, здесь приходят другие силы в лице той же Великобритании, Франции. Они действительно направлены на то, чтобы этот конфликт усложнить – и довести его до опасной стадии», – подытожил Васильев.

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