Хватит дергать армию за фалды, – полковник Баранец

Российская армия близка к выходу на стратегический простор в зоне СВО, но военных беспокоит, чтобы наступление не было остановлено вследствие очередного «политического решения».

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

