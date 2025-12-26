Хватит дергать армию за фалды, – полковник Баранец

Анатолий Лапин.  
26.12.2025 13:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 720
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Сюжет дня


Российская армия близка к выходу на стратегический простор в зоне СВО, но военных беспокоит, чтобы наступление не было остановлено вследствие очередного «политического решения».

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия близка к выходу на стратегический простор в зоне СВО, но военных беспокоит,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Люди очень боятся, что армию снова дернут за рукав, и хрен разберешь, не будет ли снова изменена задача Верховного главнокомандующего, которая связана с демилитаризацией и денацификацией.

Ну а тем временем уже по-честному народу доложили, что взяли Северск, это на Славянско-Краматорском направлении. Ну что, выходим на стратегический простор, где, я думаю, будет генеральная битва за полное освобождение Донецкой Народной Республики…

Очень часто улавливаешь признаки, когда разговариваешь с теми, кто там в штабах, в окопах, что часто генералам приходится оглядываться назад, на политиков. Армия, которая не видит ясной цели, и которую начинают за фалды дергать – это уже не армия, а некий сомнительный политический инструмент. Армия должна быть полностью освобождена и работать по своим законам», – заявил Баранец.

 

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить