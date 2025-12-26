Хватит дергать армию за фалды, – полковник Баранец
Российская армия близка к выходу на стратегический простор в зоне СВО, но военных беспокоит, чтобы наступление не было остановлено вследствие очередного «политического решения».
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Люди очень боятся, что армию снова дернут за рукав, и хрен разберешь, не будет ли снова изменена задача Верховного главнокомандующего, которая связана с демилитаризацией и денацификацией.
Ну а тем временем уже по-честному народу доложили, что взяли Северск, это на Славянско-Краматорском направлении. Ну что, выходим на стратегический простор, где, я думаю, будет генеральная битва за полное освобождение Донецкой Народной Республики…
Очень часто улавливаешь признаки, когда разговариваешь с теми, кто там в штабах, в окопах, что часто генералам приходится оглядываться назад, на политиков. Армия, которая не видит ясной цели, и которую начинают за фалды дергать – это уже не армия, а некий сомнительный политический инструмент. Армия должна быть полностью освобождена и работать по своим законам», – заявил Баранец.
