Хорватия пытается в интересах США заменить «Турецкий поток»

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Хорватия собирается почти вдвое увеличить пропускную мощность своего терминала сжиженного природного газа (СПГ) на острове Крк.

Об этом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше мы зависели от относительно небольшого количества газа, который добывали внутри страны. Остальное поступало из Венгрии, и это был российский газ. Теперь у нас есть терминал СПГ мощностью 2,6 млрд кубометров. В этом году мы увеличим мощность терминала до 6,1 млдр. Мы строим терминал, который намного превосходит потребности Хорватии в газе – 2,4 млрд кубометров в год. У нас есть возможность поставлять газ соседям, будь то Венгрия, Словения, Босния и Герцеговина (БиГ), Австрия, которая заинтересована в поставках в Баварию и Германию. Мы определенно становимся региональным игроком», – сказал Пленкович.

Он утверждает, что терминал на Крк загружен до 2037. 65% газа, поступающего туда, приходит из США.

Сейчас Венгрия и БиГ получают газ из газопровода «Турецкий поток», мощность которого в этом году должна вырасти почти до 16 млрд кубометров.

14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о планах США вывести из строя «Турецкий поток».