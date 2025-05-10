Хорватия пытается в интересах США заменить «Турецкий поток»

Елена Острякова.  
10.05.2025 16:28
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, Россия, Хорватия, Энергетика


Хорватия собирается почти вдвое увеличить пропускную мощность своего терминала сжиженного природного газа (СПГ) на острове Крк.

Об этом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Раньше мы зависели от относительно небольшого количества газа, который добывали внутри страны. Остальное поступало из Венгрии, и это был российский газ. Теперь у нас есть терминал СПГ мощностью 2,6 млрд кубометров. В этом году мы увеличим мощность терминала до 6,1 млдр. Мы строим терминал, который намного превосходит потребности Хорватии в газе – 2,4 млрд кубометров в год. У нас есть возможность поставлять газ соседям, будь то Венгрия, Словения, Босния и Герцеговина (БиГ), Австрия, которая заинтересована в поставках в Баварию и Германию. Мы определенно становимся региональным игроком», – сказал Пленкович.

Он утверждает, что терминал на Крк загружен до 2037. 65% газа, поступающего туда, приходит из США.

Сейчас Венгрия и БиГ получают газ из газопровода «Турецкий поток», мощность которого в этом году должна вырасти почти до 16 млрд кубометров.
14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о планах США вывести из строя «Турецкий поток».

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