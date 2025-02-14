«Карательные пошлины Трампа не останутся без ответа» – глава Еврокомиссии испуганно бросила вызов Штатам

Константин Серпилин.  
14.02.2025 18:12
  (Мск) , Мюнхен
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, США, Торговля, Украина


Несмотря на то, что торговые войны бессмысленны, ЕС не может оставить без ответа вызовы со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что торговые войны бессмысленны, ЕС не может оставить без ответа вызовы...

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«Мы знаем, что сильная Европа выгодна всем нам. Сильная Европа вместе с США противостоит общим угрозам, с которыми мы сталкиваемся как партнёры. Поэтому мы считаем, что торговые войны и карательные пошлины бессмысленны [аплодисменты].

Это налоги, они приводят к инфляции, больше всего страдают рабочие, компании, люди с низким доходом, средний класс по обе стороны Атлантики. Мы знаем, как быстро пошлины могут повлиять на важнейшие трансатлантические цепочки поставок.

Мы не считаем это правильным, и мы хотим избежать глобальной гонки на понижение. Но необоснованные пошлины на товары из ЕС не останутся без ответа.

Выражусь прямо: мы – один из крупнейших рынков в мире, мы будем использовать наши инструменты для защиты нашей экономической безопасности и интересов, а также для защиты наших работников, компаний и потребителей на каждом шагу», – заявила фон дер Ляйен.

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