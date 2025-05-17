Из-за мовы у девочек исчезала любая симпатия ко мне – украинский блогер
Украинский язык не воспринимался как в формальных, так и неформальных тусовках страны.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил видеоблогер Владимир Кохан, который делает материалы из украинской глубинки.
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В интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» о признал, что над ним насмехались из-за его украинского языка.
«…у меня было чувство стыда из-за того, что я из деревни. Пожалуй, впервые оно появилось в 10–12 лет – пубертатный период, когда ты уже начинаешь созревать, когда тебя начинают интересовать девушки. Дальше это ощущение обострилось в 16–20 лет, когда ты попадаешь в различные формальные и неформальные тусовки, где украинский язык – большой зашквар, как твое сельское происхождение», – сказал Кохан.
Он говорит, что это «ужасно давило».
«Стыд был большой. Поэтому когда меня в те времена спрашивали, откуда я, всегда отвечал, что из Одессы. Если я при знакомстве с девушками общался на украинском или еще и говорил, что я из села на Хмельнитчине, то для них это был огромный red flag, после которого у них исчезала любая симпатия ко мне. Так частично продолжалось до 2022 года», – уверяет блогер.
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