ГУР заказал новый теракт на крымской жд

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Украинские спецслужбы продолжают диверсионную и террористическую деятельность в российском Крыму. Об том «ПолитНавигатору» сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Отмечается, что сотрудники российской спецслужбы совместно с Крымским линейным управления МВД задержали двоих местных жителей, подозреваемых совершении террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Крыма.

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«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что двое житель Сакского района и города Евпатории 1995 года рождения осуществили поджог релейных шкафов на железнодорожных путях в Сакском районе. Задержанные признались, что действовали по указанию неустановленного сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, с которым поддерживали связь посредством мессенджера Telegram», – сообщили в ФСБ.

Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы.