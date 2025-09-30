Госсекретарь МИД Польши: Антиукраинские настроения растут

Елена Острякова.  
30.09.2025 13:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 479
 
Дзен, Польша, Россия, Русофобия, Сюжет дня, Украина


Польша устала от украинского конфликта, именно поэтому премьер Дональд Туск накануне пытался бороться с апатией населения, объявив Варшаву участницей боевых действий против России.

Об этом государственный секретарь МИД Польши Марчин  Босацки заявил в интервью немецким СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша устала от украинского конфликта, именно поэтому премьер Дональд Туск накануне пытался бороться с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы тоже чувствуем усталость от этой войны. К сожалению, поддержка Украины ослабевает. Антиукраинские настроения растут. Это не так заметно, но они растут. Поэтому премьер-министр Туск напомнил всем, что с точки зрения стратегии, а не только морали, это наша война», – сказал Босацки.

По его словам, президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что от помощи Украине откажутся не только США, но и весь Запад. Чиновник польского МИДа предлагает сопротивляться этому.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить