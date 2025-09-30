Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польша устала от украинского конфликта, именно поэтому премьер Дональд Туск накануне пытался бороться с апатией населения, объявив Варшаву участницей боевых действий против России.

Об этом государственный секретарь МИД Польши Марчин Босацки заявил в интервью немецким СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы тоже чувствуем усталость от этой войны. К сожалению, поддержка Украины ослабевает. Антиукраинские настроения растут. Это не так заметно, но они растут. Поэтому премьер-министр Туск напомнил всем, что с точки зрения стратегии, а не только морали, это наша война», – сказал Босацки.

По его словам, президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что от помощи Украине откажутся не только США, но и весь Запад. Чиновник польского МИДа предлагает сопротивляться этому.