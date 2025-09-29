Туск объявил Польшу участником войны с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если ранее европейски страны избегали говорить, что являются участниками войны на стороне Украине, то теперь ситуация меняется.

Примечательное заявление по этому поводу сделал польский премьер Дональд Туск, входящий в обойму глобалистов, в отличие от тяготеющего к консерваторам президента Кароля Навроцкого.

Польские СМИ цитируют речь Туска на «Варшавском форуме безопасности». В своём выступлении премьер-министр Дональд Туск коснулся темы войны на Украине.

«Нам лучше понимать, чтобы не жить иллюзиями, что мир не даётся раз и навсегда, что мир не является чем-то, присущим только этой части света – совсем наоборот», – приводит слова премьера польское издание Wiadomosci.

Огорошив соотечественников столь пугающей перспективой, Туск пошел дальше.

«Я хочу сказать это очень четко и хотел бы, чтобы эти слова услышали мои соотечественники в Польше: эта война – и наша война тоже», – признал Туск.

При этом он признал, что «не только в Варшаве, но и повсюду люди часто слышат голоса, говорящие, что это не их война и что это не должно их касаться, что они не хотят жертвовать своими деньгами, временем и, тем более, жизнями солдат».

«Но мы должны быть бдительны – и дело не в том, любит ли кто-то Украину, есть ли у кого-то хороший или плохой опыт, связанный с Украиной, в его истории. Это не вопрос простой, очевидной и необходимой солидарности со страной, на которую напал агрессор. Это вопрос безопасности и выживания всей западной цивилизации», – подчеркнул Туск.

Оставив за скобками дешевый пафос, приходим к выводу, что он призывает поляков забыть о Волынской резне, устроенной бандеровцами.