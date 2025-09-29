Туск объявил Польшу участником войны с Россией

Если ранее европейски страны избегали говорить, что являются участниками войны на стороне Украине, то теперь ситуация меняется.

Примечательное заявление по этому поводу сделал польский премьер Дональд Туск, входящий в обойму глобалистов, в отличие от тяготеющего к консерваторам президента Кароля Навроцкого.

Польские СМИ цитируют речь Туска на «Варшавском форуме безопасности». В своём выступлении премьер-министр Дональд Туск коснулся темы войны на Украине.

«Нам лучше понимать, чтобы не жить иллюзиями, что мир не даётся раз и навсегда, что мир не является чем-то, присущим только этой части света – совсем наоборот», – приводит слова премьера польское издание Wiadomosci.

Огорошив соотечественников столь пугающей перспективой, Туск пошел дальше.

«Я хочу сказать это очень четко и хотел бы, чтобы эти слова услышали мои соотечественники в Польше: эта война – и наша война тоже», – признал Туск.

При этом он признал, что «не только в Варшаве, но и повсюду люди часто слышат голоса, говорящие, что это не их война и что это не должно их касаться, что они не хотят жертвовать своими деньгами, временем и, тем более, жизнями солдат».

«Но мы должны быть бдительны – и дело не в том, любит ли кто-то Украину, есть ли у кого-то хороший или плохой опыт, связанный с Украиной, в его истории. Это не вопрос простой, очевидной и необходимой солидарности со страной, на которую напал агрессор. Это вопрос безопасности и выживания всей западной цивилизации», – подчеркнул Туск.

Оставив за скобками дешевый пафос, приходим к выводу, что он призывает поляков забыть о Волынской резне, устроенной бандеровцами. 

«Если мы проиграем эту войну, последствия затронут не только наше поколение, но и будущие поколения – в Польше, по всей Европе, в Соединённых Штатах, во всём мире», – резюмировал Туск.

Все новости за сегодня



