Туск объявил Польшу участником войны с Россией
Если ранее европейски страны избегали говорить, что являются участниками войны на стороне Украине, то теперь ситуация меняется.
Примечательное заявление по этому поводу сделал польский премьер Дональд Туск, входящий в обойму глобалистов, в отличие от тяготеющего к консерваторам президента Кароля Навроцкого.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Польские СМИ цитируют речь Туска на «Варшавском форуме безопасности». В своём выступлении премьер-министр Дональд Туск коснулся темы войны на Украине.
«Нам лучше понимать, чтобы не жить иллюзиями, что мир не даётся раз и навсегда, что мир не является чем-то, присущим только этой части света – совсем наоборот», – приводит слова премьера польское издание Wiadomosci.
Огорошив соотечественников столь пугающей перспективой, Туск пошел дальше.
«Я хочу сказать это очень четко и хотел бы, чтобы эти слова услышали мои соотечественники в Польше: эта война – и наша война тоже», – признал Туск.
При этом он признал, что «не только в Варшаве, но и повсюду люди часто слышат голоса, говорящие, что это не их война и что это не должно их касаться, что они не хотят жертвовать своими деньгами, временем и, тем более, жизнями солдат».
«Но мы должны быть бдительны – и дело не в том, любит ли кто-то Украину, есть ли у кого-то хороший или плохой опыт, связанный с Украиной, в его истории. Это не вопрос простой, очевидной и необходимой солидарности со страной, на которую напал агрессор. Это вопрос безопасности и выживания всей западной цивилизации», – подчеркнул Туск.
Оставив за скобками дешевый пафос, приходим к выводу, что он призывает поляков забыть о Волынской резне, устроенной бандеровцами.
«Если мы проиграем эту войну, последствия затронут не только наше поколение, но и будущие поколения – в Польше, по всей Европе, в Соединённых Штатах, во всём мире», – резюмировал Туск.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: