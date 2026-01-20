Офицер ВСУ: Буданов оказался злостным вредителем
Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (признан террористом в РФ), ныне назначенный на должность главы Зе-офиса, был вредителем на этой должности.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин).
«Оперативные возможности ГУР, мягко говоря, и так были не на высоте особо на самом деле до Буданова, но и те, что были, они все уничтожены сейчас. Он превратил ГУР в какие-то штурмовые войска. Даже не спецназ, потому что спецназ он разогнал. Назвать то, что у него сейчас, спецназом, язык не поворачивается. Это не спецназ», – сказал офицер.
По его словам, в ГУР был спецназ, но Буданов «его деклассировал».
«То есть он в этом плане вредитель. Но в данном случае я думаю, что это не задание ФСБ было. Это просто ненависть плохого художника к художественной академии. Какого-то непризнанного никем художника по блату назначат директором там академии художеств. И он там всех разгонит к чертовой матери. Вот Буданов это и сделал», – заключил Бекренев.
