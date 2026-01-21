«США без применения силы заберут Гренландию» – Трамп развернёт на острове систему ПРО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США считают Гренландию исторически своей территорией – и просят вернуть, но не будут применять силу для оккупации.

Об этом на выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думали, что я буду использовать силу. Но я не обязан использовать силу. США просто просят. Чтобы нам дали Гренландию. Она у нас уже была, так что верните. Мы же победили немцев, японцев, итальянцев и других во Второй мировой, и после этого отдали Гренландию. А сейчас просто вежливо просим её вернуть. После того, как я восстановил наши Вооружённые силы, у нас военный бюджет полтора триллиона долларов, мы вводим в эксплуатацию корабли, которые в сотни раз мощнее, чем во Второй мировой», – сказал Трамп.

Он пожаловался, что десятилетиями США фактически содержали НАТО и обеспечивали европейскую безопасность, но «не получили за это никакой благодарности».

И добавил, что планирует развернуть на острове элементы ПРО «Золотой купол», что обеспечит безопасность всей НАТО.