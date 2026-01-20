Современная Европа оказалась совершенно неконкурентоспособной на фоне США или Китая.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Президент вышел на трибуну в очках, чтобы скрыть налитый кровью глаз – вероятно, следы побоев супруги.

«Нынешние дисбалансы вызваны несколькими ключевыми факторами. Это касается чрезмерного потребления в США, недостаточного потребления и чрезмерных инвестиций в Китае, а также недостаточных инвестиций и низкой конкурентоспособности в Европе.

Эти дисбалансы, кстати, также отражаются на разрыве в уровне развития. Мы больше не можем довольствоваться помощью, которая не приносит достаточных результатов и не позволяет странам выбраться из нищеты.

Наша цель – показать, что крупнейшее мировые державы всё ещё способны действовать сообща! Мы должны поставить диагноз мировой экономике, и принять конкретные меры», – сказал Макрон.