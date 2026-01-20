«Мы неконкурентоспособные» – побитый Макрон жалуется на Трампа и европейскую нищету

Современная Европа оказалась совершенно неконкурентоспособной на фоне США или Китая.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент вышел на трибуну в очках, чтобы скрыть налитый кровью глаз – вероятно, следы побоев супруги.

«Нынешние дисбалансы вызваны несколькими ключевыми факторами. Это касается чрезмерного потребления в США, недостаточного потребления и чрезмерных инвестиций в Китае, а также недостаточных инвестиций и низкой конкурентоспособности в Европе.

Эти дисбалансы, кстати, также отражаются на разрыве в уровне развития. Мы больше не можем довольствоваться помощью, которая не приносит достаточных результатов и не позволяет странам выбраться из нищеты.

Наша цель – показать, что крупнейшее мировые державы всё ещё способны действовать сообща! Мы должны поставить диагноз мировой экономике, и принять конкретные меры», – сказал Макрон.

Он рассказал наивным европейским слушателям сказку в стиле Нью-Васюков об инвестициях в инновационные сферы и создание нового конкурентоспособного общеевропейского рынка.

Также уходящий французский президент раскритиковал Трампа, обвинив его в желании подчинить Европу пошлинами, и пригрозил неясным ответом:

«Европа должна защищаться, и такие механизмы есть, чтобы избежать угрозы торговле и международной стабильности.

Нет никакого смысла в торговых барьерах, разделении – и даже угрозах введения дополнительных пошлин. Это безумие, но мы можем впервые применить механизм противодействия действиям США, если они введут дополнительные пошлины.

Я сожалею об этом, но это следствие непредсказуемости и бессмысленной агрессивности. А нам нужно сохранять спокойствие», – подытожил Макрон.

