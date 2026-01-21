Украинский политолог: Все понимают, что перемирие будет только временным

Игорь Шкапа.  
21.01.2026 15:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 91
 
Война, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Перемирие на Украине будет только временным. Лондон и Париж намерены использовать передышку для усиления Киева.

Об этом в беседе с видеоблогером Натальей Воронцовой  заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Франция и Британия изначально предлагали формулу размещения войск. Во-первых, у этих государств есть интересы в Украине. Это интересы, связанные с тем, что они хотели бы, чтобы создавалась и дальше напряжённость в отношениях между Украиной и РФ», – сказал эксперт.

По его словам, Украину не для того всячески толкали к войне, чтобы она бесславно закончилась для европейцев.

«Все стороны конфликта понимают, что мир будет не постоянным, мир будет временным. Все стороны готовятся к дальнейшей войне, и нынешние переговоры о мире рассматривают исключительно как перемирие. Поэтому французы и британцы хотели бы иметь своё представительство на территории Украины», – подчеркнул Бондаренко.

