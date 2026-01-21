Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Перемирие на Украине будет только временным. Лондон и Париж намерены использовать передышку для усиления Киева.

Об этом в беседе с видеоблогером Натальей Воронцовой заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Франция и Британия изначально предлагали формулу размещения войск. Во-первых, у этих государств есть интересы в Украине. Это интересы, связанные с тем, что они хотели бы, чтобы создавалась и дальше напряжённость в отношениях между Украиной и РФ», – сказал эксперт.

По его словам, Украину не для того всячески толкали к войне, чтобы она бесславно закончилась для европейцев.