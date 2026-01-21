Россия готовит воздушную блокаду Запорожья

Российская армия продвигается к Запорожью готовится начать воздушную блокаду оккупированного ВСУ областного центра.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Идут бои в Запорожье, при этом очень оживилась группировка «Днепр». Мы видим движение к Орехову, последнему узлу обороны противника перед Запорожьем. А дальше уже, я думаю, в этом году мы будем решать вопрос воздушной блокады Запорожья – беспилотного окружения», — заявил Коц.