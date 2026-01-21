Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине погиб врио главы «Укрэнерго» Алексей Брехт.

Сообщается, что причина смерти – удар током на одной из подстанций компании, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С июня 2022 года Брехт занимал должность члена правления компании «Укрэнерго», а 5 сентября 2025 года был назначен на пост врио председателя правления компании после отставки Виталия Зайченко.

Однако некоторые считают, что это могло быть убийство, связанное с коррупционными скандалами, ведь покойный наверняка многое знал.