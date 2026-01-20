Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Болгарии подал в отставку президент Румен Радев, который, в отличие от правительства, занимал более взвешенную позицию по отношениям с Россией. Это первый глава болгарского государства, который досрочно по своей воле уходит с поста.

Такой шаг Радева – демонстративный жест против нынешнего положения Софии, которая вынуждена подчиняться и жить под антироссийскую диктовку Брюсселя, рассказала «ПолитНавигатору» болгарская журналистка Ася Зуан.

«Президент встал на сторону народа. Сейчас исторический момент – Гренландия… Мир входит в многополярность. Нас никто не спрашивал, когда затащили в НАТО. Хотя нам крупно повезло, потому что, допустим, Югославию разбомбили. И Радев делает «ход конём». Он готовит свой политический проект, потому что президентская должность в Болгарии – номинальная, всем реально управляет правительство. А Кабмин формируют силы, которые имеют финансирование со стороны США и Великобритании. Обо всём этом Радев вчера дипломатическим языком сказал в своем обращении, упомянув коррупцию, олигархию, внешние силы и псевдо-демократию. Радев понимает, что Болгария – это, прежде всего, страна, которая имеет 13 веков истории и дала письменность славянской цивилизации. А ЕС и НАТО на сегодняшний день выглядят просто как безумная секта, разжигающая войну. Европа должна меняться, или погибнет. Брюссельские элиты жаждут продолжения войны, выдавая себя миротворцами, но зарабатывают на славянской крови. Россия противостоит безумию и дает отпор, призывая к взаимоуважению в международной жизни. И разумная часть человечества на стороне России», – сказала Зуан.

Она прогнозирует, что в обозримой перспективе на выборах в Болгарии могут победить евроскептики, чья популярность растет. Старые партии вызывают апатию у населения – явка во время последней кампании еле-еле достигла 30%, причем, как утверждает Зуан, «голосовать отправляли мигрантов-цыган и мобилизованных последователей протурецкой партии автобусами, сами болгары не пошли на выборы».

«Прозападное лобби долгое время делало все, чтобы не подпустить евроскептиков к выборам. Но они, безусловно, получат поддержку народа, у которого существует запрос на перемены. Нужен курс на суверенитет», – говорит болгарская журналистка.

По ее словам, одним из важных факторов также является позиция Болгарской Церкви.