США собираются навязать Путину нелегитимного Зеленского: Уиткофф проболтался, зачем нужен «Совет мира»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В случае провала заключения мира в украинском конфликте санкции не обязательно будут антироссийскими, но направленными на виновника срыва соглашений.

Об этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в интервью «Bloomberg», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая спросила, как усилятся антироссийские санкции, если не получится мирного соглашения.