Что мешает Трампу разбомбить Иран

В последние дни вокруг Ирана разворачиваются интересные события. Впечатлившийся купированием мятежа Трамп объявил, что не собирается сеять на территории исламской республики американский порядок и благолепие, поскольку, мол, «иранские власти прекратили убивать демократических протестующих».

Невзирая на миролюбивый бухтёж Донни, в Иорданию было переброшено 12 ударных истребителей F-15E (судя по всему, для перехвата возможных ракетных ударов по Израилю), а из Юго-Восточной Азии на Ближний Восток устремился авианосец «Авраам Линкольн».

Тем не менее, наблюдатели оценивают возможность новой «миротворческой» войнушки США и Израиля против Ирана маловероятной.

Причин тому несколько. Заниматься одновременно «демократизацией» Ирана, Венесуэлы и, возможно, Кубы, для «гегемона» проблематично. Распыляя силы, скорее, штаны порвёшь. Да и Израиль, как пишут, вроде как уговорил Трампа не начинать новых боевых действий против Тегерана.

Судя по поступающей неофициальной информации из Израиля и Ирана, власти исламской республики сделали тщательную работу над ошибками – и провели операцию по обезвреживанию моссадовской агентуры внутри страны.

Выглядело это следующим образом. Как известно, по приказу иранского правительства, по всей стране был отключен интернет. Но, подсуетившийся по просьбе Белого дома, Илон Маск, передал протестунам что-то около 2 тысяч «Старлинков». Оказалось, что иранские власти ожидали этот финт ушами и заранее запаслись российскими и китайскими средствами РЭБ, а заодно — и пеленгаторами.

В результате, терминалы «Старлинк» были не только заглушены, но и вычислены, после чего силовики начали жесткую зачистку вражеской агентуры. Поскольку «протестующие» подняли вооруженный мятеж и устроили массовое избиение правоохранителей, власти объявили их террористами, что позволило силовикам не только арестовывать, но и на законных основаниях уничтожать мятежников через предание их военно-полевым судам.

Характерно, что израильские СМИ отреагировали на эти меры, обвинив Тегеран в «моссадомании», что косвенно свидетельствует о тяжелом уроне, понесенном израильской агентурой. Как бы то ни было, но вооруженные автоматическим оружием и даже огнеметами, «протестующие» начали быстро заканчиваться, а наиболее сообразительные — разбегаться.

Известно также, что «возвращатель Гренландии в американскую гавань», благодаря тупому усердию агентов ICE, застреливших по беспределу одну из активисток и ранивших другую, получил в Миннесоте всё разгорающееся восстание, по масштабу и накалу ярости превышающее выступления BLM, обострившихся тогда на гибель бандита и наркомана Джоржда Флойда.

Дела обстоят настолько худо, что Трамп планирует перебросить для подавления восстания в Миннеаполисе 1,5 тысячи (два батальона) парашютистов из 11-й воздушно-десантной дивизии, развернутой на Аляске. Правда, окончательное решение на переброску и участие десантников в подавлении протестов Трамп пока что оттягивает. Ясно, что соваться своими самолетами в Иран, имея мятеж в тылах, «миротворцу» Донни несподручно.

Ну, и вишенкой на тортике стала свежая информация о прилете 16 китайских транспортных самолетов с оружием (надо полагать, с комплексами ПВО) в Иран. Это чтобы сделать приятное Пете Хегсету, легомысленно зубоскалившему на «плохие» российские системы ПВО в Венесуэеле.

По мнению аналитиков, российскому руководству удалось убедить китайских коллег вписаться за союзника, обеспечивающего ему не только нефть, но и важный транспортный коридор.

Россия твердо обозначила, что её зона ответственности в настоящий момент — это СВО на Украине и гашение возникающих вооруженных конфликтов в бывших советских республиках, отчего «боевая нация» (как называют в Китае русских) не может отвлекаться ещё и на защиту интересов партнеров.

Китайские интересы в Иране оцениваются договором на триллион долларов в ближайшие 20 лет, так что пора товарищам из Поднебесной сменить приоритеты и принять участие в защите своих инвестиций.