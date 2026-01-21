Тихановская умоляет ЕС не снимать санкции с Белоруссии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская призвала Европу не повторять за США – и не снимать санкции с Белоруссии.

Об этом она заявила на международном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В нашем случае европейские санкции намного сильнее, чем американские. Америка отменила санкции в отношении калийных удобрений, но без транзита через Европу, особенно через Литву, это не принесет Лукашенко слишком большой прибыли», – рассуждала Тихановская.

Она считает, что полное закрытие границ между ЕС и Белоруссией «может быть очень эффективным инструментом».