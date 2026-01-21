Тихановская умоляет ЕС не снимать санкции с Белоруссии

Елена Острякова.  
21.01.2026 22:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 271
 
Белоруссия, Дзен, ЕС, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская призвала Европу не повторять за США – и не снимать санкции с Белоруссии.

Об этом она заявила на международном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В нашем случае европейские санкции намного сильнее, чем американские. Америка отменила санкции в отношении калийных удобрений, но без транзита через Европу, особенно через Литву, это не принесет Лукашенко слишком большой прибыли», – рассуждала Тихановская.

Она считает, что полное закрытие границ между ЕС и Белоруссией «может быть очень эффективным инструментом».

«Мы просим Европу не копировать политику президента Трампа в отношении санкций, потому что нам нужны некоторые гарантии для Беларуси», – скулила Тихановская.

