Госдума запретит депортацию иностранцев, воевавших за Россию

Михаил Рябов.  
21.01.2026 14:23
  (Мск) , Москва
Госдума приняла в первом чтении законопроекты, которые предусматривают отказ в выдаче за границу иностранных граждан, участвовавшего в боевых действиях в составе российской армии или проходивших по контракту службу в ВС РФ.

Проблема существовала еще с 2014 года, когда иностранные граждане ехали на помощь республикам Донбасса, однако затем, не сумев легализовать свое пребывание в России, возвращались на родину, где подвергались преследованиям, будучи обвиненными в «наемничестве». Причем, это происходило не только в западных государствах, но и странах СНГ. Сейчас подобная практика должна прекратиться. Правда, как следует из официального сообщения, защита будет касаться только тех, кто был в рядах ВС РФ, а не ополчения ЛДНР.

«В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих или проходивших военную службу по контракту в российской армии или участвовавших в боевых действиях в составе ВС или воинских формирований, не будут приниматься решения о депортации, реадмиссии, нежелательности пребывания в РФ, отказе в выдаче или аннулировании патента, вида на жительство, разрешения на временное проживание», – сообщает пресс-служба парламента.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», все перечисленные выше меры, принятые после 24 февраля 2022 года, по отношению к указанной категории иностранцев предполагается отменить.

